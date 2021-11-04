Сериал "Крепостная" и многие другие фильмы могут запретить в Украине: что произошло

Почему могут запретить сериал "Крепостная"

Валентина Томусяка внесли в черный список Минкульта за съемки в российском фильме о Донбассе "Солнцепек". Однако сам актер опровергает эту информацию и утверждает, что не имеет никакого отношения к этой кинокартине.

"Я узнал, что мое имя было внесено в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины, такое решение было принято СБУ и Минкультом нашей страны. Почему? Потому что я вроде бы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающим события на Донбассе, название которого "Солнцепек". Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту", - написал Томусяк на своей странице в Facebook.

Также актер добавил, что с 2014 года он не был в России и не посещал оккупированный Крым. Он призвал власти исправить ошибку, так как страдает сейчас его репутация и карьера, а сам он – в жутком эмоциональном состоянии.

Как объяснила супруга актера Катерина Тышкевич, информация об участии Томусяка в съемках российского фильма появилась на некоторых ресурсах о кино. Ранее она уже писала администрации этих сайтов об ошибке и имя украинского актера из списка убрали.

Кто еще попал в черный список Минкульта

Стоит отметить, что в списке Минкульта, который опубликован 3 ноября, оказалось 258 деятелей культуры. Вместе с Томусяком, в черный список попали: Вера Алентова, Ирина Алферова, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Эвелина Бледанс, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Александр Буйнов, Наталья Варлей, Олег Газманов, Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Грачевский, Жерар Депардье, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Эмир Кустурица, Лев Лещенко, Никита Михалков, Моргенштерн, Иван Охлобыстин, Алексей Панин, Микеле Плачидо, Александр Розенбаум, Стивен Сигал, Олег Табаков, Макс Фадеев, Алиса Фрейндлих, Леонид Ярмольник и многие другие.

Это значит, что в Украине будут запрещены все фильмы с участием этих актеров, фильмы режиссеров и сценаристов, которые попали в список и записи концертов с участием музыкантов из списка.