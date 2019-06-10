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Чернобыль: стала известна дата премьеры сериала в Украине

STYLERФильмы и сериалы    10.06.2019 - 11:45
Чернобыль: стала известна дата премьеры сериала в Украине
Сериал "Чернобыль" покажут на 1+1 (кадр из видео)

Самый популярный в мире сериал "Чернобыль" покажут на 1+1

Украинская телепремьера сериала "Чернобыль" состоится 18 июня в 20:45 на канале 1+1. Лучший сериал всех времен по версии IMDb можно будет смотреть в течение трех дней - 18, 19 и 20 июня.

Напомним, 5-серийный "Чернобыль" от HBO описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто получил самое сильное радиоактивное облучение. Съемки проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы.

Трейлер сериала "Чернобыль"

Американская премьера сериала "Чернобыль" вызвала мировой общественный резонанс и повысила интерес к истории взрыва на ЧАЭС. Уже после выхода первой серии сеть заполнили рецензии кинокритиков, оценки известных звезд, лидеров мнений, восторженные и эмоциональные отзывы других зрителей.

"Это эмоциональная энциклопедия событий, где отдельные сцены воссозданы с такой точностью хроники, что просто до мурашек. А вот с радиацией украинцам и всем европейцам надо учиться жить бок о бок столетиями. И об этом после выхода проекта "Чернобыль" с новой силой заговорили ученые и политики всего мира", - поделился своими мыслями ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев.

 

Кадры из сериала "Чернобыль" 

Отметим, что саундтрек к уже культовому сериалу "Чернобыль" по просьбе продюсеров проекта создал муниципальный мужской хор "Гомон" во Львове.

Ранее мы писали о том, как на киевской Троещине снимали "Чернобыль".

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