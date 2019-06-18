Серіал "Чорнобиль": українські зірки поділилися емоціями

Кадр із серіалу "Чорнобиль" (HBO.com)

Серіал "Чорнобиль", за словами знаменитостей, говорить про те, що будь-яка брехня має свою ціну

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та інші зірки розповіли про думки та емоції від перегляду серіалу "Чорнобиль", який став самим популярним телепроектом, обігнавши "Гру престолів".

Кадр із серіалу "Чорнобиль"

Так, ведуча "Світського життя" зазначила, що дуже важливо, що продюсери і сценаристи не змінювали імена персонажів, а показали справжню історію аварії на Чорнобильській АЕС.

"Після перегляду я почала шукати більше інформації про долі ліквідаторів наслідків катастрофи і дізналася, що деякі з них живі. Уявляєте? Сьогодні вони звичайні люди, про них не говорить вся країна, їх не згадують 26 квітня, у День пам'яті Чорнобильської трагедії. Але ж вони - герої!" - сказала Осадча і порадила подивитися серіал всім, "щоб зрозуміти, як рішення окремих людей та затьмарення владою можуть змінити життя цілої країни та призвести до катастрофи".

Кадр із серіалу "Чорнобиль"

Емоційно про серіал "Чернобіль" також висловився шоумен, продюсер і ведучий Юрій Горбунов. Він підкреслив, що ця трагедія стосується кожного.

"Це все про нас, про українців, які стали заручниками людської недбалості і радянської системи нехтування людськими долями. Обов'язково подивіться серіал "Чорнобиль"! Ви будете вражені правдивістю відтворювальної історії", - написав Горбунов у своєму Instagram-акаунті.

Кадр із серіалу "Чорнобиль"

Не залишилася осторонь і фронтвумен групи ONUKA Ната Жижченко. Вона звернула увагу на те, що авторам вдалося показати, наскільки подія було жорстокою і кривавою.

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя подивився серіал разом з дружиною - співачкою Alyosha.

"Я з самого дитинства цікавився цією історією і читав книжки, які були видані у часи Радянського союзу з цієї теми. Мені було цікаво, як про Чорнобиль зняли світові режисери. Олена ж так само зачіпала тему Чорнобильської катастрофи, коли брала участь у Євробаченні з піснею "Sweet people". Відеокліп вони знімали в Чорнобильській зоні. Я вражений самим серіалом, тим драматизмом, з яким передана ця катастрофа всесвітнього масштабу. І, судячи з рейтингів у соціальних мережах, серіал дійсно заслужено посів перше місце в історії поміж всіх інших серіалів. Тому що, на мою думку, лише завдяки цьому серіалу світ дізнався про відвагу простих людей, здебільшого українців, про те, на що вони йшли, щоб врятувати світ від непоправної катастрофи. Крім того, я чекаю після цього серіалу реакції офіційних державних органів щодо відновлення чи, скажімо, посилення уваги до пам‘яті героїв Чорнобиля у вигляді пам‘ятників і назв вулиць. Що давно пора було зробити", - сказав Тарас.

Кадр із серіалу "Чорнобиль"

А Злата Огневич висловила свою думку щодо серіалу коротко, але емоційно.

"Відлуння Чорнобиля ми чуємо і пам'ятаємо досі. Фатальна помилка коштувала людству тисячі життів. Але одночасно це страшна подія в черговий раз показала, що українці сильні і наполегливі. Я пишаюся своїм народом", - сказала співачка.

Нагадаємо, автори серіалу "Чорнобиль" зробили важливу заяву щодо шостої серії.

Раніше ми писали про те, що в мережі розгорівся скандал через пікантні фото, зроблені в чорнобильській зоні.