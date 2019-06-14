Сериал "Чернобыль" снова попал в скандал в Украине: что известно

Режиссер Андрей Приймаченко обвинил создателей сериала "Чернобыль" в том, что они якобы использовали его собственный видеоролик в создании фильма и при этом не обращались к нему по поводу разрешения. Об этом пишет издание "Детектор медиа".

Речь идет о визуализации записей телефонных переговоров 26 апреля 1986 года диспетчера центрального пункта пожарной связи с диспетчерами военизированной пожарной части ЧАЭС.

Видео было размещено на YouTube-канале "Студия Передовая" 18 марта 2013 года, автором которого является Андрей Приймаченко.

Запись разговора диспетчеров 26 апреля 1986 года (YouTube/Студія Peredova)

Аналогичное видео появилось в первой серии сериала "Чернобыль". Как рассказал Приймаченко "Детектор медиа", команда создателей сериала не обращалась к нему по поводу использования видео. Он отметил, что к юристам обращаться он не планирует и надеется, что ситуация разрешится мирно.

"Мое видео - один из первых результатов в Google и под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я бы был не против, лишь указали бы авторство. Я делал это видео, рисовал графику не в коммерческих целях, а потому, что давно интересуюсь темой катастрофы на ЧАЭС и мне она близка. Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился по его использованию ... В первую очередь я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте", - сказал Приймаченко.

Однако исполнительный продюсер Radioactive Film, которая занималась решением всех вопросов, связанных с авторским правом, Евгения Яцута, спросила Приймаченко о том, есть ли у него авторские права на оригинальные аудиозаписи диспетчеров. Режиссер ответил, что обсуждается видео, а не аудио.

На самом деле авторскими правами на аудио с переговорами диспетчеров владеет музей Чернобыля в Киеве, а Андрей Приймаченко создал лишь к ним видеоряд. Он подчеркнул, что несмотря на то, что видео опубликовано на многих страницах и считается созданным во времена СССР, у него есть исходный файл использованного в сериале ролика, а над документом, который подтвердит его авторство, он сейчас работает.

Напомним, ранее мы писали о том, что создатели сериала "Чернобыль" сделали заявление о продолжении.

А также рассказывали о том, что стала известна дата выхода сериала "Чернобыль" на украинском телеканале.