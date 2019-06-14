Серіал "Чорнобиль" знову потрапив у скандал в Україні: що відомо

Режисер Андрій Приймаченко звинуватив творців серіалу "Чорнобиль" в тому, що вони нібито використали його власний відеоролик у створенні фільму і при цьому не зверталися до нього з приводу дозволу. Про це пише видання "Детектор медіа".

Мова йде про візуалізацію записів телефонних переговорів 26 квітня 1986 року диспетчера центрального пункту пожежної зв'язку з диспетчерами воєнізованої пожежної частини ЧАЕС.

Відео було розміщено на YouTube-каналі "Студія Передова" 18 березня 2013 року, автором якого є Андрій Приймаченко.

Запис розмови диспетчерів 26 квітня 1986 року (YouTube/Студія Peredova)

Аналогічне відео з'явилося в першій серії серіалу "Чорнобиль". Як розповів Приймаченко "Детектор медіа", команда творців серіалу не зверталася до нього з приводу використання відео. Він зазначив, що до юристів звертатися він не планує та сподівається, що ситуація вирішиться мирно.

"Моє відео - один з перших результатів в Google і під ним вже шість років підписано, хто є автором. Якщо б вони до мене просто звернулися і запитали дозволу використовувати, я б був не проти, лише вказали б авторство. Я робив це відео, малював графіком не в комерційних цілях, а тому, що давно цікавлюся темою катастрофи на ЧАЕС і вона мені близька. Я це зробив для свого каналу на YouTube. Мені навіть приємно, що цю роботу використали у проекті такого масштабу. Прикрість у тому, що до мене навіть ніхто не звернувся за його використання ... В першу чергу я зацікавлений у співпраці, а не в конфлікті", - сказав Приймаченко.

Проте виконавчий продюсер Radioactive Film, яка займалася вирішенням усіх питань, пов'язаних з авторським правом, Євгенія Яцута, запитала Приймаченко про те, чи є у нього авторські права на оригінальні аудіозаписи диспетчерів. Режисер відповів, що обговорюється відео, а не аудіо.

Насправді авторськими правами на аудіо з переговорами диспетчерів володіє музей Чорнобиля в Києві, а Андрій Приймаченко створив лише до них відеоряд. Він підкреслив, що незважаючи на те, що відео опубліковане на багатьох сторінках і вважається створеним за часів СРСР, у нього є вихідний файл використаного в серіалі ролика, а над документом, який підтвердить його авторство, він зараз працює.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що творці серіалу "Чорнобиль" зробили заяву про продовження.

А також розповідали про те, що стала відома дата виходу серіалу "Чорнобиль" на українському телеканалі.