Сергій Жадан розлучається. Йому приписують роман з Христиною Соловій (відео)

Сергій Жадан розлучається з дружиною Іриною Куніциною. Відповідне позовне провадження зареєстроване у львівському суді. А у той же час українці "вирахували", з ким поет, письменник, музикант, громадський діяч і кумир молоді зустрічається зараз.
Більше деталей про розлучення Жадана і його нові ймовірні стосунки - у матеріалі Styler.
24 квітня у Личаківському районному суді міста Львова було зареєстроване позовне провадження №2/463/1169/23 про розірвання шлюбу. Позивачем указаний Жадан Сергій Вікторович, а відповідачем - Куніцина Ірина Володимирівна.
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Жадан і Куніцина одружилися у 2009 році у Харкові. Це другий шлюб рок-ідола, в якому у нього народилася донька Марія.
Ірина - непублічна людина і про її життя відомо мало. В одному з інтерв’ю Жадан розповідав, що познайомилися вони, коли жінка працювала у харківському видавництві "Фоліо".
Сергій Жадан і Ірина Куніцина (фото: facebook.com/ValentynKuzan)
Наразі Куніцина займає посаду керівника у "Благодійному фонді Сергія Жадана", який з 2017 року підтримує освітні та культурні ініціативи в зоні бойових дій на сході України, а також допомогою військовим ЗСУ та волонтерам.
Додамо, що першою дружиною Сергія була режисерка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко. У них є спільний син Іван.
З обома дітьми Жадан підтримує гарні стосунки і регулярно ділиться світлинами з найдорожчими.
Поки процес розлучення триває, користувачі соціальних мереж уже знайшли підтвердження давніх чуток про те, що 48-річний Жадан крутить роман з 30-річною співачкою Христиною Соловій.
Ці чутки поширилися після того, як поет знявся у відвертому кліпі артистки на пісню "Юність".
А днями популярна блогерка і співачка, фронтвумен гурту Артилерія Лєра Домрачова показала в Instagram відео, на якому видно, що Жадан і Соловій прогулювалися столичним парком, тримаючись за руки.
Ці кадри неабияк розбурхали мережу. Одні юзери не бачать у діях Жадана нічого крамольного, але інші звинувачують його в зраді.
Ми зібрали кілька коментарів щодо розлучення кумира молоді з Twitter.
Зауважимо, що ні Жадан, ні Соловій публічно ніколи не афішують своє особисте життя. Тому їхній роман - це всього лише здогадки і фантазії. Адже до цього, наприклад, Христині приписували роман зі Святославом Вакарчуком…
Раніше Жадан показував квартиру у Харкові, яку зруйнували окупанти.
Також ми писали, що у Христини Соловій сталося горе в сім'ї.