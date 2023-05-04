Сергей Жадан разводится. Ему приписывают роман с Христиной Соловий (видео)

Сергей Жадан расстается с женой Ириной Куницыной. Соответствующее исковое производство зарегистрировано во львовском суде. В то же время украинцы "вычислили", с кем поэт, писатель, музыкант, общественный деятель и кумир молодежи встречается сейчас.
Больше деталей о разводе Жадана и о его новых возможных отношениях - в материале Styler.
24 апреля в Лычаковском районном суде Львова было зарегистрировано исковое производство №2/463/1169/23 о расторжении брака. Истцом указан Жадан Сергей Викторович, а ответчиком - Куницына Ирина Владимировна.
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Жадан и Куницына поженились в 2009 году в Харькове. Это второй брак рок-идола, в котором у него родилась дочь Мария.
Ирина - непубличный человек и о ее жизни известно мало. В одном из интервью Жадан рассказывал, что познакомились они, когда женщина работала в харьковском издательстве "Фолио".
Сергей Жадан и Ирина Куницына (фото: facebook.com/ValentynKuzan)
Сейчас Куницына занимает должность руководителя в "Благотворительном фонде Сергея Жадана", который с 2017 года поддерживает образовательные и культурные инициативы в зоне боевых действий на востоке Украины, а также помощью военных ВСУ и волонтерам.
Добавим, что первой женой Сергея была режиссер харьковского театра "Арабески" Светлана Олешко. У них есть общий сын Иван.
С обоими детьми Жадан поддерживает хорошие отношения и регулярно делится фотографиями с самыми дорогими.
Пока процесс развода продолжается, пользователи социальных сетей уже нашли подтверждение давних слухов о том, что 48-летний Жадан крутит роман с 30-летней певицей Христиной Соловий.
Эти слухи распространились после того, как поэт снялся в откровенном клипе артистки на песню "Юність".
А на днях популярная блогерша и певица, фронтвумен группы Артиллерия Лера Домрачева показала в Instagram видео, на котором видно, что Жадан и Соловой прогуливались по столичному парку, держась за руки.
Эти кадры изрядно взбудоражили сеть. Одни пользователи не видят в действиях Жадана ничего крамольного, но другие обвиняют его в измене.
Мы собрали несколько комментариев относительно развода кумира молодежи из Twitter.
Заметим, что ни Жадан, ни Соловой публично никогда не афишируют свою личную жизнь. Поэтому их роман - это всего лишь догадки и фантазии. Ведь к этому, например, Христине приписывали роман со Святославом Вакарчуком...
Ранее Жадан показывал квартиру в Харькове, которую разрушили оккупанты.
Также мы писали, что у Христины Соловий произошло горе в семье.