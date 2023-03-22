"Боже, які красиві": Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми
Відомий український поет, письменник й музикант, який зараз активно займається волонтерською діяльністю, Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми.
Світлиною, яка зачарувала користувачів соціальних мереж, фронтмен гурту Жадан і Собаки опублікував в Facebook.
На світлині щасливий батько позує з донькою і сином, які міцно обіймають його.
"Чужі діти ростуть швидко. Свої - ще швидше. Люблю їх дуже", - лаконічно підписав фото 48-річний Жадан.
Сергій Жадан з дітьми (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)
Зауважимо, що про свою родину письменник говорить рідко. Ще рідше він показує своїх дітей.
У коментарях до фото юзери відзначають, що "доця - чисто татко". Кажуть, що Марію можна зустріти у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука.
Донька Сергія Жадана (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Також вона ходить до етнографічної студії, займається фолковим співом. Свого часу Жадан навіть для доньки написав окрему книгу, яка називається "Вірші для Марійки" і існує вона в єдиному екземплярі.
Жадан з донькою (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Син Сергія (від першого шлюбу) Іван за фахом історик. Освіту здобував у Українському Католицькому Університеті. Зараз живе у Львові.
Сергій Жадан з донькою і сином в 2020 році (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Підписники письменника захоплюються ним і його дітьми:
- Нехай ростуть здорові у вільній Україні!
- Боже, які красиві діти
- Яблучко від яблуньки! Щастя родині!
- Чудова родина, гарні діти. Здоров'я, миру, щастя!
- Здоров'я та Божої ласки.
- Яке коріння, таке й насіння
- Щастя і Божого захисту красунчикам татовим!
- Божої опіки вам і родині! Дякую щиро за все, що робите для України!
- Гарний тато - гарні діти, най ростуть здорові і щасливі!
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