"Боже, які красиві": Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми

Відомий український поет, письменник й музикант, який зараз активно займається волонтерською діяльністю, Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми.

Світлиною, яка зачарувала користувачів соціальних мереж, фронтмен гурту Жадан і Собаки опублікував в Facebook .

На світлині щасливий батько позує з донькою і сином, які міцно обіймають його.

"Чужі діти ростуть швидко. Свої - ще швидше. Люблю їх дуже", - лаконічно підписав фото 48-річний Жадан.

Сергій Жадан з дітьми (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Зауважимо, що про свою родину письменник говорить рідко. Ще рідше він показує своїх дітей.

У коментарях до фото юзери відзначають, що "доця - чисто татко". Кажуть, що Марію можна зустріти у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука.

Донька Сергія Жадана (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Також вона ходить до етнографічної студії, займається фолковим співом. Свого часу Жадан навіть для доньки написав окрему книгу, яка називається "Вірші для Марійки" і існує вона в єдиному екземплярі.

Жадан з донькою (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Син Сергія (від першого шлюбу) Іван за фахом історик. Освіту здобував у Українському Католицькому Університеті. Зараз живе у Львові.

Сергій Жадан з донькою і сином в 2020 році (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Підписники письменника захоплюються ним і його дітьми: