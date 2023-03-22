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"Боже, які красиві": Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми

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Середа 22 березня 2023 16:47
"Боже, які красиві": Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми Сергій Жадан виховує двох дітей (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Відомий український поет, письменник й музикант, який зараз активно займається волонтерською діяльністю, Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми.

Світлиною, яка зачарувала користувачів соціальних мереж, фронтмен гурту Жадан і Собаки опублікував в Facebook.

На світлині щасливий батько позує з донькою і сином, які міцно обіймають його.

"Чужі діти ростуть швидко. Свої - ще швидше. Люблю їх дуже", - лаконічно підписав фото 48-річний Жадан.

&quot;Боже, які красиві&quot;: Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьмиСергій Жадан з дітьми (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Зауважимо, що про свою родину письменник говорить рідко. Ще рідше він показує своїх дітей.

У коментарях до фото юзери відзначають, що "доця - чисто татко". Кажуть, що Марію можна зустріти у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука.

&quot;Боже, які красиві&quot;: Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми&quot;Боже, які красиві&quot;: Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми&quot;Боже, які красиві&quot;: Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми&quot;Боже, які красиві&quot;: Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьмиДонька Сергія Жадана (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Також вона ходить до етнографічної студії, займається фолковим співом. Свого часу Жадан навіть для доньки написав окрему книгу, яка називається "Вірші для Марійки" і існує вона в єдиному екземплярі.

&quot;Боже, які красиві&quot;: Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми&quot;Боже, які красиві&quot;: Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьми&quot;Боже, які красиві&quot;: Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьмиЖадан з донькою (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Син Сергія (від першого шлюбу) Іван за фахом історик. Освіту здобував у Українському Католицькому Університеті. Зараз живе у Львові.

&quot;Боже, які красиві&quot;: Сергій Жадан показав рідкісне фото зі своїми дітьмиСергій Жадан з донькою і сином в 2020 році (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Підписники письменника захоплюються ним і його дітьми:

  • Нехай ростуть здорові у вільній Україні!
  • Боже, які красиві діти
  • Яблучко від яблуньки! Щастя родині!
  • Чудова родина, гарні діти. Здоров'я, миру, щастя!
  • Здоров'я та Божої ласки.
  • Яке коріння, таке й насіння
  • Щастя і Божого захисту красунчикам татовим!
  • Божої опіки вам і родині! Дякую щиро за все, що робите для України!
  • Гарний тато - гарні діти, най ростуть здорові і щасливі!

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк розповіла про зйомки в деокупованому Херсоні.

Також читайте про те, Тоня Матвієнко назавжди повернулася в Україну.

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