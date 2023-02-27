У Христини Соловій сталося горе в сім'ї
Христина Соловій поділилася з шанувальниками скорботною звісткою про горе у сім'ї. Відома українська співачка розповіла про смерть своєї бабусі.
Про це артистка 27 лютого повідомила у своєму Instagram у stories.
30-річна зірка не стала розкривати подробиці, говорячи про смерть рідної людини, яка огорнула внучку турботою від її народження, розвивала музичні таланти майбутньої знаменитості.
Христина в колишніх інтерв'ю розповідала, як росла у музичній сім'ї - мама Олександра Стефанівна викладає хор у Дрогобицькій музичній школі, а отець Іван Володимирович працював у відділі культури міськради - при цьому батьки не змушували дітей займатися лише музикою.
Христина Соловій (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)
Бабуся Соловій Ольга Євгенівна Скробало керувала ансамблем бандуристів. Коли вийшла на пенсію, вона часто співала онукам старовинні галицькі пісні, розповідала казки та легенди, а також сама складала пісні та вірші.
Артистка Христина Соловій (фото6 facebook.com/khrystyna.soloviy)
Сьогодні співачка повідомила, що бабуся пішла у вічність.
"Пішла за небокрай моя бабця", - написала Соловій на чорному тлі.
Христина Соловій повідомила про смерть бабусі (фото: скріншот instagram.com/stories/soloviyka)
Соловій перенесла тур Україною
Додамо, що сьогодні Христина також засмутила шанувальників у рідній Україні заявою про перенесення туру країною. Причиною стало те, що співачка на останньому концерті в рамках туру Німеччиною та Чехією зірвала голос.
При цьому зірка уточнює, що концерт, анонсований на 22 березня у Києві, не переноситься.
Христина Соловій (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)
Соловій просить вибачення у фанів за незручності, а також висловлює надію на розуміння, та додає, що всі квитки залишаються дійсними на нові дати, а також за бажання їх можна повернути.
Христина Соловій (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)
Раніше повідомлялося, що нещодавно у лютому артистка була змушена перервати свій концерт у німецькому місті Нюрнберзі, це сталося на шоу у День закоханих, коли після виконання пісні "Українська лють" раптом почалася пожежна тривога.
Нагадаємо, перед цим Соловій розповіла, як російський репер вкрав у неї пісню.