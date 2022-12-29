Сергій Притула відверто розповів, як переживає розлуку з дружиною та дітьми вже 11 місяців

24 лютого Сергій Притула ухвалив непросте для себе рішення вивезти дружину Катю та трьох неповнолітніх дітей із Києва через постійну небезпеку. Така довга розлука дається йому нелегко, проте Притула не хоче показувати емоцій.

Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу Маші Єфросиніної.

Притула про стосунки з сім'єю на відстані

Коли почалося повномасштабне вторгнення, дружина Катерина та дві доньки подружжя гостювали в мами Сергія на Тернопільщині. Натомість у Києві з батьком перебував син Дмитро, якого також перевезли до більш безпечного місця.

"Це не важке, а, мабуть, правильне було рішення. Тому що доля Києва на той момент була нікому невідома та незрозуміла. Ми з колегами, хто був на Фонді, розуміли, що залишаємося до переможного кінця, що власне й відбулося", - каже Сергій

За його словами, для нього як для батька безпека дітей найважливіша.

Сергій Притула з дружиною та дітьми (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Проте водночас Притула зізнається, що йому важко говорити про сім'ю та стосунки на тлі всього жаху, який є в українців.

"Я живу з глибоким переконанням, що якась історія, коли публічні люди розказують про своє особисте життя, до 24 лютого була більш доречною, ніж зараз. Зараз є сім'ї, в яких зруйнувалися стосунки через війну. Я розумію, що є сім'ї, де діти більше ніколи не зможуть обійняти тата або маму. Є сім'ї, де мама і тато більше не зможуть обійняти свою дитину", - ділиться переживанням волонтер.

Він каже, що на цьому тлі ділитися сімейними моментами незручно. Психолог Притули каже йому не драматизувати, проте для знаменитості це все ще досить важка тема.

До БФ Сергія Притули регулярно навідуються діти, щоб передати допомогу на ЗСУ (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Та попри це Сергій знаходить місце жартам. Він каже, що за цей час трохи покращив свої навички у веденні господарства.

"Я був змушений самостійно опанувати мистецтво користуватися пральною машиною. З пралкою в мене все ок, а сушкою я поки не наважуюся користуватися", - сміється волонтер.