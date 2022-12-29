Сергей Притула откровенно рассказал, как переживает разлуку с женой и детьми уже 11 месяцев

24 февраля Сергей Притула принял непростое для себя решение вывезти жену Катю и троих несовершеннолетних детей из Киева из-за постоянной опасности. Такое длинная разлука дается ему нелегко, однако Притула не хочет показывать эмоций.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Маши Ефросининой.

Приют об отношениях с семьей на расстоянии

Когда началось полномасштабное вторжение, жена Екатерина и две дочери супруги гостили у мамы Сергея Тернопольской области. В Киеве с отцом находился сын Дмитрий, которого также перевезли в более безопасное место.

"Это не тяжелое, а, пожалуй, правильное было решение. Потому что судьба Киева на тот момент была никому не известна и непонятна. Мы с коллегами, кто был на Фонде, понимали, что остаемся до победного конца, что и произошло", - говорит Сергей

По его словам, для него как для отца безопасность детей самая важная.

Сергей Притула с супругой и детьми (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Однако в то же время Притула признается, что ему трудно говорить о семье и отношениях на фоне всего ужаса, который есть у украинцев.

"Я живу с глубоким убеждением, что какая-то история, когда публичные люди рассказывают о своей личной жизни, до 24 февраля была более уместна, чем сейчас. Сейчас есть семьи, в которых разрушились отношения из-за войны. Я понимаю, что есть семьи, где дети больше никогда не смогут обнять папу или маму. Есть семьи, где мама и папа больше не смогут обнять своего ребенка", - делится переживанием волонтер.

Он говорит, что на этом фоне неудобно делиться семейными моментами. Психолог Притулы говорит ему не драматизировать, однако для знаменитости это все еще достаточно трудная тема.

В БФ Сергея Притула регулярно наведываются дети, чтобы передать помощь на ВСУ (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Но, несмотря на это, Сергей находит место шуткам. Он говорит, что за это время немного улучшил свои навыки в хозяйстве.

"Я был вынужден самостоятельно овладеть искусством пользоваться стиральной машиной. Со стиралкой у меня все ок, а сушкой я пока не осмеливаюсь пользоваться", - смеется волонтер.