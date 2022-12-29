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Сергей Притула откровенно рассказал, как переживает разлуку с женой и детьми уже 11 месяцев

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Четверг 29 декабря 2022 12:14
Сергей Притула откровенно рассказал, как переживает разлуку с женой и детьми уже 11 месяцев Сергей Притула (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

24 февраля Сергей Притула принял непростое для себя решение вывезти жену Катю и троих несовершеннолетних детей из Киева из-за постоянной опасности. Такое длинная разлука дается ему нелегко, однако Притула не хочет показывать эмоций.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Маши Ефросининой.

Приют об отношениях с семьей на расстоянии

Когда началось полномасштабное вторжение, жена Екатерина и две дочери супруги гостили у мамы Сергея Тернопольской области. В Киеве с отцом находился сын Дмитрий, которого также перевезли в более безопасное место.

"Это не тяжелое, а, пожалуй, правильное было решение. Потому что судьба Киева на тот момент была никому не известна и непонятна. Мы с коллегами, кто был на Фонде, понимали, что остаемся до победного конца, что и произошло", - говорит Сергей

По его словам, для него как для отца безопасность детей самая важная.

Сергей Притула откровенно рассказал, как переживает разлуку с женой и детьми уже 11 месяцев

Сергей Притула с супругой и детьми (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Однако в то же время Притула признается, что ему трудно говорить о семье и отношениях на фоне всего ужаса, который есть у украинцев.

"Я живу с глубоким убеждением, что какая-то история, когда публичные люди рассказывают о своей личной жизни, до 24 февраля была более уместна, чем сейчас. Сейчас есть семьи, в которых разрушились отношения из-за войны. Я понимаю, что есть семьи, где дети больше никогда не смогут обнять папу или маму. Есть семьи, где мама и папа больше не смогут обнять своего ребенка", - делится переживанием волонтер.

Он говорит, что на этом фоне неудобно делиться семейными моментами. Психолог Притулы говорит ему не драматизировать, однако для знаменитости это все еще достаточно трудная тема.

Сергей Притула откровенно рассказал, как переживает разлуку с женой и детьми уже 11 месяцев

В БФ Сергея Притула регулярно наведываются дети, чтобы передать помощь на ВСУ (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Но, несмотря на это, Сергей находит место шуткам. Он говорит, что за это время немного улучшил свои навыки в хозяйстве.

"Я был вынужден самостоятельно овладеть искусством пользоваться стиральной машиной. Со стиралкой у меня все ок, а сушкой я пока не осмеливаюсь пользоваться", - смеется волонтер.

Ранее Притула рассказал, зачем обращался к россиянам в начале войны.

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