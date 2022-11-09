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"Сцикливі створіння": Притула пояснив, чому звертався до росіян на початку війни

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Україна, Середа 09 листопада 2022 13:30
"Сцикливі створіння": Притула пояснив, чому звертався до росіян на початку війни Сергій Притула (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Російські зірки не можуть впливати на людей. Ба більше, серед селебретіз із РФ абсолютно немає сміливих і розумних людей. У цьому сенсі українські артисти набагато впливовіші.

Так шоумен і волонтер Сергій Притула висловився у інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на питання про те, чому він звертався до росіян на початку війни.

Притула зізнається, що "трохи переоцінив можливості впливів".

"Я відштовхуюся від нашої кон'юнктури, і розумію, як на деякі процеси в країні впливають люди з креативної індустрії. Від того, що говорять зірки спорту, шоубізнесу, багато людей змінюють свою думку, це відбивається на державних процесах. Та у нас президент вийшов з креативної індустрії. Тобто у нас це сильна сторона", - говорить він.

Волонтер думав, що в РФ "достатньо людей, які мають 10, 15, 20 мільйонів підписників, що вони можуть згуртувавшись вплинути на це все".

"Але ж ми маємо справу з абсолютно сцикливими створіннями, які ні на що не впливають", - додав Притула.

При цьому він впевнений: російські зірки не вплинуть на люмпен, навіть якби захотіли. Точніше, вони навіть не захочуть впливати на маси.

"Це точно так, як частина наших зірок ніколи не діставали свого язика назовні, щоб розкритикувати владу чи чиновників - бо хто ж тоді корпоративи замовлятиме?" - сказав він.

Раніше Сергій Притула розповів, чи повернеться на телебачення.

Читайте також повне інтерв'ю з шоуменом та волонтером.

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Сергій Притула