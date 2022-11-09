"Сцикливі створіння": Притула пояснив, чому звертався до росіян на початку війни

Російські зірки не можуть впливати на людей. Ба більше, серед селебретіз із РФ абсолютно немає сміливих і розумних людей. У цьому сенсі українські артисти набагато впливовіші.

Так шоумен і волонтер Сергій Притула висловився у інтерв'ю РБК-Україна , відповідаючи на питання про те, чому він звертався до росіян на початку війни.

Притула зізнається, що "трохи переоцінив можливості впливів".

"Я відштовхуюся від нашої кон'юнктури, і розумію, як на деякі процеси в країні впливають люди з креативної індустрії. Від того, що говорять зірки спорту, шоубізнесу, багато людей змінюють свою думку, це відбивається на державних процесах. Та у нас президент вийшов з креативної індустрії. Тобто у нас це сильна сторона", - говорить він.

Волонтер думав, що в РФ "достатньо людей, які мають 10, 15, 20 мільйонів підписників, що вони можуть згуртувавшись вплинути на це все".

"Але ж ми маємо справу з абсолютно сцикливими створіннями, які ні на що не впливають", - додав Притула.

При цьому він впевнений: російські зірки не вплинуть на люмпен, навіть якби захотіли. Точніше, вони навіть не захочуть впливати на маси.