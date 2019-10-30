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Сергей Сивохо оскандалился странным заявлением об украинском ТВ

STYLERПерсоны    30.10.2019 - 21:25
Сергей Сивохо оскандалился странным заявлением об украинском ТВ
Сергей Сивохо оскандалился (фото: facebook.com/ sivokho)

Новый советник секретаря СНБО Сивохо неоднозначно высказался об украинском телевидении

Сергей Сивохо, которого недавно назначили советником секретаря СНБО, позволил неоднозначное выражение об украинском телевидении. Он сказал, что с жителями оккупированных территорий Донбасса обычно связь происходит на территории, подконтрольной украинскому правительству, но этим людям лучше иногда не смотреть украинское ТВ. Об этом Сивохо сообщил в интервью изданию LB.ua, в то время как был на инвестиционном форуме в Мариуполе.

"То, что они увидят здесь, те эмоции, посылы — отвезут туда. Это — недоучтенный фактор коммуникации. И, как всегда, традиционные способы — интернет-сообщества, даст Бог, появится скоро телевидение, поскольку то, что там творится — ужас. Они не видят украинского телевидения. …Правда, иногда хочется сказать: "И хорошо, что они (украинское ТВ) не видят", - сказал Сивохо.

Видео: Сергей Сивохо в Мариуполе (YouTube)

Пользователи сети отреагировали на высказывания бывшего шоумена.

  • Сергей в КВН был круче Вовки. А в политике как Вовка - никакой.
  • Донбасс уйдет в Россию, какие выборы?
  • Вот Сирожу запинали в коментах. Дойдет до комика? Не уверен.

Сергей Сивохо оскандалился странным заявлением об украинском ТВСкриншот комментариев (YouTube)

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