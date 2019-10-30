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Сергій Сивохо оскандалився дивною заявою про українське ТБ

STYLERПерсони    30.10.2019 - 21:25
Сергій Сивохо оскандалився дивною заявою про українське ТБ
Сергій Сивохо оскандалився (фото: facebook.com/ sivokho)

Новий радник секретаря РНБО Сивохо неоднозначно висловився про українське телебачення

Сергій Сивохо, якого нещодавно призначили радником секретаря РНБО, дозволив неоднозначний вислів про українське телебаченні. Він сказав, що з жителями окупованих територій Донбасу зазвичай зв'язок відбувається на території, підконтрольній українському уряду, але цим людям іноді краще не дивитися українське ТБ. Про це Сивохо повідомив в інтерв'ю виданню LB.ua, в той час як був на інвестиційному форумі в Маріуполі.

"Те, що вони побачать тут, ті емоції, посили — відвезуть туди. Це — недоврахований фактор комунікації. І, як завжди, традиційні способи — інтернет-спільноти, дасть Бог, з'явиться скоро телебачення, оскільки те, що там робиться — жах. Вони не бачать українського телебачення. ...Правда, іноді хочеться сказати: "І добре, що вони (українське ТБ) не бачать", - сказав Сивохо.

Відео: Сергій Сивохо в Маріуполі (YouTube)

Користувачі мережі відреагували на висловлювання колишнього шоумена.

  • Сергій у КВН був крутіше Вовки. А в політиці як Вовка - ніякий
  • Донбас піде в Росію, які вибори?
  • Ось Сирожу запинали в коментах. Дійде до коміка? Не впевнений.

Сергій Сивохо оскандалився дивною заявою про українське ТБСкріншот коментарів (YouTube)

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