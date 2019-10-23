Новый советник секретаря СНБО Сивохо объявил о важном решении

Сергей Сивохо уйдет из шоу-бизнеса (фото: facebook.com/ sivokho)

Сергей Сивохо прекратит творческую деятельность из-за своей новой должности

Сергей Сивохо, который недавно назначен советником секретаря СНБО, сообщил, что уйдет из шоу-бизнеса и сосредоточится только на вопросах реинтеграции и восстановлении Донбасса. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Как известно, Сивохо занимался продюсированием студии "Квартал 95", а также был тренером в шоу "Лига смеха".

По словам Сивохо, на новой должности он сосредоточится на гуманитарных вопросах. О своих обязанностях экс-шоумен не упомянул.

Сергей Сивохо уйдет из шоу-бизнеса (фото: facebook.com/ sivokho)

"Я же советник, я буду предлагать какие-то мероприятия, какие-то шаги, может быть, и в законодательном, и в исполнительном плане. Буду предлагать людям, которые входят в сферу интересов СНБО", — сказал он.

Сергей отметил, что СНБО объединяет президента, премьер-министра, а также глав МВД, МИД и СБУ.

"Очень удобно, если все эти люди находятся в одном месте", — резюмировал он.

Напоним, что в свое время на "Антимайдане" Сергей Сивохо активно поддерживал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.