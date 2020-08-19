Сергей Притула заявил про выход из шоу-бизнеса: очень трудный шаг

Сергей Притула заявил о своем намерении отказаться от шоу-бизнеса в пользу политики. Кандидат в мэры Киева готовится объявить о выходе из проекта "Вар'яти-шоу", который он создал десять лет назад.

Об этом шоумен и волонтер рассказал в интервью LB.ua.

Притула признался, что решиться на этот шаг ему было нелегко, так как юмористическому шоу он отдал десять лет своей жизни.

"Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, я объявлю о своем выходе из "Вар'яти-шоу" и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немножко трудно делать, учитывая то, что я десять лет отдал этому коллективу и развития украиноязычного юмора", - признался шоумен.

От также рассказал, что все же снимется в последнем сезоне "Вар'яти-шоу". После чего полностью прекратит участвовать в юмористическом проекте.

"После чего ребята пойдут в самостоятельное плавание, я выхожу из коллектива и как руководитель, и как редактор, и как актер", - добавил он.

"Вар'яти-шоу" было создано в 2010 году в Тернополе, а первое выступление состоялось 28 мая 2010-го под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Вар'яти". 2 ноября 2016-го состоялась премьера телеверсии на "Новом канале".

Напомним, что 11 августа Сергей Притула заявил о решении баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос". Хотя ранее шоумен довольно иронично отзывался о подобной идее.

Отметим, что согласно социологическим опросам, Притула является единственным кандидатом, который может составить реальную конкуренцию Виталию Кличко. Согласно опросу "Рейтинга", Притула идет на втором месте после Кличко с 9,1% поддержки.