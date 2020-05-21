Вызов Кличко: кто поборется за пост мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

До местных выборов, назначенных на конец октября, остается чуть больше пяти месяцев, и основные политические игроки вовсю готовятся к активной фазе избирательной кампании. Традиционно большое внимание вызывают выборы в Киеве, где Виталий Кличко попытается стать мэром в третий раз подряд. О том, как происходит подготовка к столичным выборам и кто может стать главным конкурентом Кличко – в материале РБК-Украина.

Главная интрига столичных выборов на данный момент сводится к вопросу – кто станет кандидатом от президентской партии "Слуга народа". Несколько десятков нардепов от СН, причем из разных внутрифракционных групп влияния, во вторник, 19 мая, обратились к Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором потребовали провести публичные праймериз по отбору кандидатов на пост мэра столицы и глав "городов областного значения".

"Для предотвращения любых обвинений против партии "Слуга народа", в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией "Слуга народа" объективных внутрипартийных выборов (праймериз)", – написали депутаты.

Вчера на пресс-конференции Зеленский подтвердил, что праймериз как минимум в Киеве действительно состоятся, причем участвовать в них смогут не только депутаты от "СН", но и независимые кандидаты. "Кто будет лучше, того я и поддержу", – сказал президент.

Ранее о своих мэрских амбициях заявляли несколько депутатов от президентской партии: Александр Ткаченко, Николай Тищенко. О своем желании участвовать в праймериз говорили Александр Дубинский и Александр Качура. В СМИ также появлялась информация о возможном выдвижении главы Верховной рады Дмитрия Разумкова, которую он сам же и опроверг.

Сложности отбора

Как рассказал РБК-Украина один из подписантов открытого письма к Зеленскому, прибегнуть к такому шагу депутатов заставила полная неопределенность с выбором кандидатов от партии власти в столице и других крупных городах.

"У нас до сих пор нет никакого решения ни по Киеву, ни по Днепру, Харькову, Одессе, Львову и т.д., а сроки уже очень поджимают", – сказал собеседник.

По информации издания, в "Слуге народа" сейчас как раз определяются с тем, в каком виде пройдут столичные праймериз. При этом фаворит якобы уже есть, причем этот человек не из партийной среды.

"Думаю, этот кандидат победит на любых честных праймериз", – сказал собеседник издания в президентском окружении. При этом раньше времени "светить" фамилию кандидата в партии не хотят, даже неофициально. Это привычный предвыборный прием, чтобы уменьшить количество негатива, который посыпется на кандидата сразу после того, как будет объявлена его фамилия.

Впрочем, есть и другой момент – затягивать с оглашением кандидата также нельзя, чтобы он успел как минимум получить достаточную узнаваемость, освоиться в амплуа претендента на мэрский пост, в том числе в глазах избирателей, и провести нормальную предвыборную кампанию. При этом, утверждает собеседник, базовый уровень узнаваемость у потенциального кандидата от "Слуги народа" уже есть.

Александр Ткаченко считается одним из потенциальных кандидатов на выборы мэра Киева (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Опрошенные изданием собеседники во власти утверждают, что на сознательный "слив" мэрских выборов в пользу Кличко "Слуга народа" не пойдет. Основой для таких разговоров стали события еще прошлой осени. Тогда на волне общей перезагрузки власти на Банковой решили сместить Кличко с позиции главы КГГА, в кулуарах пошли активные разговоры о возможных досрочных выборах мэра столицы.

Локомотивом этого процесса выступал тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан. Но эта история так ничем и не закончилась, отношения между Кличко и центральной властью вскоре нормализовались. Это связывали с усилением позиций Андрея Ермака, тогда работавшего помощником Зеленского, который смог найти с мэром Киева общий язык.

"Если мы выставим откровенно слабого кандидата, покажем "слив" выборов, то тогда вниз полетит и наш столичный рейтинг, который и так уже просел. Надо в любом случае выставлять сильного кандидата, серьезно бороться, и если проиграем, то с достойным результатом", – сказал один из влиятельных депутатов от "СН".

Другой источник РБК-Украина в президентской партии не исключил того, что кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра может стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В то же время пресс-секретарь самого Ляшко эту информацию не подтвердила.

В партии обещают, что сама кампания в Киеве в любом случае должна пройти цивилизованно, открыто "воевать" с Кличко с применением любых средств и технологий там вроде бы не собираются. Это неудивительно, поскольку именно УДАР в "Слуге народа" видят своим партнером по будущей коалиции в Киевсовете, а задача-максимум президентской партии – стать основой такой коалиции.

Результаты соцопросов дают ей определенные основания надеяться на успех. По данным апрельского исследования Социологической группы "Рейтинг", за партию Зеленского готовы проголосовать 22,3% киевлян, среди тех кто пойдет на выборы и определился с предпочтениями. Тогда как УДАР поддерживают 13,5% киевских избирателей и это дает партии только третье место, на втором находится "Европейская солидарность" с 18,6% рейтинга.

На следующей неделе президентская политсила планирует если не официально представить своего кандидата, то как минимум огласить конфигурацию своей предвыборной кампании – проще говоря, кто чем будет заниматься. При этом избирательными и технологическими моментами в Киеве будет заведовать центральный штаб, под кураторством главы партии "СН" и первого замглавы одноименной фракции Александра Корниенко.

А Николай Тищенко, как предполагается, займется формированием команды и будет предлагать кандидатов в депутаты Киевсовета от "Слуги народа". Предложения Тищенко и других партфункционеров будут отсеиваться, а окончательный список в Киевсовет, по информации РБК-Украина, будет утверждаться лично президентом Зеленским.

"Отбор наших кандидатов будет происходить прозрачно и понятно. Вместо нынешнего "фестиваля застройщиков" в Киевсовет должны пройти молодые, но уже чего-то достигшие люди, с авторитетом в городской среде, киевляне 25-40 лет. Это можно было бы назвать "списком "Фейсбука", – рассказал РБК-Украина Корниенко.

По словам руководителя группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, даже сейчас выдвижение от "Слуги народа" может дать любому кандидату очень существенную поддержку.

"Но для победы этого недостаточно. Нужна еще узнаваемость, положительная история работы, участия в муниципальной жизни и так далее. Сейчас люди будут выбирать не просто "новых", а "опытных новых", – сказал РБК-Украина социолог.

Партия мэра

В любом случае, одержать победу над Виталием Кличко – сложная задача для любого выдвиженца от "Слуги народа". Действующий мэр – безусловный фаворит рейтингов с 38,7% поддержки, тогда как, к примеру, у Александра Ткаченко от партии власти – лишь 8,8%. Впрочем, по мнению Антиповича, пока не стоит говорить о том, что результат киевских выборов уже предрешен.

"Кличко на фоне борьбы с пандемией коронавируса получил дополнительное внимание и поддержку. Но никто не знает, что будет после окончания пандемии. Возможно, дополнительный рейтинг с ним останется, и люди решат, что вот, он проявил себя хорошим управленцем. А, возможно, появится конкурент, который начнет его активно критиковать, и нивелирует этим эффект от борьбы с коронавирусом", – сказал социолог.

По его словам, многое зависит от того, как сам Кличко распорядится своим большим электоральным запасом, и от того, насколько глубоким станет экономический кризис, вину за который граждане возложат на власть, частично на местную, частично – на центральную.

Очень высокие шансы Кличко остаться на посту признают собеседники издания из разных политических лагерей. Впрочем, по словам одного из давних оппонентов действующего мэра, который опирается на собственную информацию о текущих рейтингах, если во второй тур с Кличко выйдет какой-то сильный конкурент, у него будут хорошие шансы на победу. Ведь такой кандидат вполне может собрать под себя голоса всех недовольных ситуацией в столице. А в том, что выборы в Киеве пройдут именно в два тура, вообще мало кто со сомневается.

Виталий Кличко может стать мэром третий раз (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По информации РБК-Украина, подготовка к выборам в команде Кличко уже ведется, его предвыборный штаб возглавляет экс-нардеп от УДАРа и "Блока Петра Порошенко" Оксана Продан. Главный вопрос относительно кампании Кличко на данный момент – формат похода его команды на выборы в Киевсовет.

"Партия мэров", актуальность которой резко снизилась после того, как власть отказалась вносить правки в Избирательный кодекс, похоже, все-таки создается. И вполне возможно, что это произойдет на базе давно законсервированного УДАРа. Главным партнером Кличко может стать мэр Днепра Борис Филатов, а к их союзу могут примкнуть и мэры более мелких городов.

Впрочем, однозначной задачи создать и повести "партию мэров" на осенние местные выборы, по информации издания, участники процесса перед собой не ставят. Не исключено, что этот проект в каком-то формате будет реализовываться уже к следующим парламентским выборам.

На просьбу прокомментировать текущую ситуацию в команде Кличко, в частности относительно "партии мэров", Оксана Продан сказала РБК-Украина, что ответы на эти вопросы в свое время даст сам столичный мэр. Но она подтвердила, что действительно является членом команды Кличко.

Сам мэр пока говорит на эту тему довольно осторожно. "Мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу ("партию мэров", – ред.)", – на днях заявил Кличко в эфире одного из телеканалов.

Третьи силы

Несмотря на то, что основное противостояние на местных выборах в Киеве, судя по всему, развернется между Кличко и кандидатом от СН, желающих поучаствовать в этих выборах наверняка будет предостаточно. Многие кандидаты идут в мэры не для того, чтобы всерьез бороться за этот пост, а чтобы помочь пройти в Киевсовет своему партийному проекту.

Есть и те, кто вполне может рассчитывать минимум на попадание во второй тур. Как, например, шоумен и волонтер Сергей Притула. На парламентские выборы он шел в списке партии "Голос", но в Раду не попал. Согласно опросу "Рейтинга", Притула идет на втором месте после Кличко с 9,1% поддержки. Но решение о его выдвижении на мэрских выборах пока не принято.

"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского головы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей – каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", – сказала РБК-Украина глава партии "Голос" Кира Рудык.

Среди других потенциальных кандидатов называют бизнесмена Андрея Пальчевского, экс-мэра Киева Александра Омельченко и экс-главу КГГА Александра Попова, еще одного бизнесмена Гарика Корогодского, а также ряд бывших нардепов: внефракционного Борислава Березу, "свободовца" Андрея Ильенко и экс-члена "Свободы" Юрия Левченко, бывшего "БЮТовца" Николая Томенко.

От "Европейской солидарности" на выборы может пойти экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, активность на киевском направлении проявляет и действующий нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, от "Батькивщины" на выборы пойдет Виталий Нестор.

В "Оппозиционной платформе "За життя" со своим кандидатом пока не определились, зато активную работу уже начали: депутат от ОПЗЖ и застройщик Вадим Столар создает сеть региональных каналов в крупных городах страны, в том числе и в столице.

В политической среде обсуждается вероятность, что Столар поведет "своих" людей в Киевсовет сразу в списках нескольких “проходных” партий. Как, например, и другой бизнесмен, Степан Черновецкий, сын бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого.

В "Голосе" не исключают, что Сергей Притула будет участвовать в выборах мэра Киева (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди кандидатов на пост мэра могут появиться и довольно известные, но в то же время неожиданные фамилии. К примеру, идут активные разговоры о возможном баллотировании на этот пост экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Эту возможность Богдан, хотя и в шутливой форме, но не отбрасывал еще осенью прошлого года в бытность главой ОП.

При этом собеседник РБК-Украина в окружении президента не видит в выдвижении Богдана своего рода "мести" команде Зеленского, членом которой он являлся. "Богдан будет минусовать Кличко, мы даже довольны, что он идет в мэры", – сказал источник. В любом случае, реальные шансы занять мэрский пост у Богдана вряд ли будут, но побороться за вхождение своего партийного проекта в Киевсовет он вполне сможет.

Несколько собеседников РБК-Украина сказали, что по их ожиданиям выборы в столице могут не обойтись и без сюрпризов. В частности, форс-мажорным фактором может стать вторая волна эпидемии коронавируса, которая может поставить под вопрос сам факт их проведения. Хотя в "Слуге народа" уверяют, что голосование состоится в любом случае.