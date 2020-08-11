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Притула идет в мэры Киева: первые подробности

Вторник 11 августа 2020 16:02
Притула идет в мэры Киева: первые подробности
Сергей Притула (Фото: facebook.com/serhiyprytula)
Автор: Анна Шиканова

Сергей Притула решил побороться за кресло мэра Киева

Известный украинский комик и шоумен Сергей Притула сообщил о том, что собирается баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом он заявил на форуме политической партии "Голос".

Ранее о том, что Сергей Притула собирается сделать заявление, сообщил источник в партии "Голос" в комментарии для Telegram-канала PavlovskyNews. Источник отметил, что Сергей Притула сообщит о том, что собирается баллотироваться на пост мэра Киева. Выдвижение произойдет на форуме "Голоса", но источник в партии порекомендовал дождаться официального заявления от самого потенциального кандидата.

"Я думаю, оно будет в ближайшее время", - отметил источник.

Форум начался в 15.00, а около 16:00 Сергей Притула подтвердил свое решение баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом он заявил на форуме политической силы.

Сергей Притула подтвердил свое решение баллотироваться на пост мэра Киева.

Украинцы поддержали шоумена и порадовались, что он принял такое решение. А Сергей Притула пообещал, что в его команде не будет случайных людей и свадебных фотографов, а только лишь профессионалы.

  • "Притула, вперед!"
  • "Сергей Дмитрович, мы готовы вместе с вами брать ответственность!"
  • "Желаем победы! Команда "Голоса" заслуживает на победу"

Стоит отметить, что ранее мы публиковали результаты соцопроса Центра Разумкова, где жители столицы указали Сергея Притулу, как вероятного кандидата на выборах. За него готовы были проголосовать 4% избирателей. За действующего мэра киевляне готовы были отдать 36% голосов. По данным Центра Разумкова, Притула по симпатиям оказался на 6 месте.

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