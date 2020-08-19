Сергій Притула заявив про вихід із шоу-бізнесу: дуже важкий крок

Сергій Притула заявив про свій намір відмовитися від шоу-бізнесу на користь політики. Кандидат у мери Києва готується оголосити про вихід з проекту "Вар'яти-шоу", який він створив десять років тому.

Про це шоумен і волонтер розповів в інтерв'ю LB.ua.

Притула зізнався, що зважитися на цей крок йому було нелегко, так як гумористичному шоу він віддав десять років свого життя.

"Щоб закрити це питання раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з "Вар’яти-шоу" і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору", - зізнався шоумен.

Він також розповів, що все ж зніметься в останньому сезоні "Вар'яти-шоу". Після чого повністю припинить брати участь у гумористичному проекті.

"Після чого хлопці підуть у самостійне плавання, я виходжу з колективу і як керівник, і як редактор, і як актор", - додав він.

"Вар'яти-шоу" було створено у 2010 році в Тернополі, а перший виступ відбувся 28 травня 2010-го під назвою "Перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти". 2 листопада 2016-го відбулася прем'єра телеверсії на "Новому каналі".

Нагадаємо, що 11 серпня Сергій Притула заявив про рішення балотуватися в мери Києва від партії "Голос". Хоча раніше шоумен досить іронічно відгукувався про подібну ідею.

Зазначимо, що згідно з соціологічними опитуваннями, Притула є єдиним кандидатом, який може скласти реальну конкуренцію Віталію Кличку. Відповідно до опитування "Рейтингу", Притула йде на другому місці після Кличка з 9,1% підтримки.