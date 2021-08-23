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Сергей Притула умилил семейным патриотическим фото: "йой, які ви жовто-блакитні"

Автор: Дмитрий Войналович

Известный шоумен Сергей Притула трогательно поздравил украинцев с Днем Государственного флага Украины, который отмечается 23 августа.

Семейное патриотическое фото ведущий "Нового канала" опубликовал на своей Facebook-странице.

На снимке жена и дети Притулы одеты в футболки национальной сборной Украины по футболу. У каждого в руках - сине-желтые стяги. А сам Сергей, наряженный в хоккейную футболку украинской дружины, в руках держит шарфик с надписью "Сімферополь".

"С Днем Государственного Флага, друзья! Он обязательно будет развиваться над Крымом, Донецком и Луганском! Давайте уважать родные цвета!" - написал Притула.

Сергей Притула с семьей (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Отметим, что на фото отсутствует самая младшая дочь шоумена - Стефания. По словам Сергея, девочка "не в кадре, потому что фотографировала".

В сети очень тепло отреагировали на фото, а также делятся своими снимками украинского флага.

  • Дякую! Обов'язково замайорить прапор і над Кримом, і над Донецьком, і над Луганськом! А вашій родині нехай щастить! Дуже вас поважаю.
  • Ви чудові! Слава Україні і нашому українському прапору.
  • Йой, які ви жовто-блакинті
  • Дякую вам! Щиро дякую за вашу патріотичність! Поважаю
  • Дякую долі, що є такі патріоти, як ви

К слову, смотрите яркие видео, как наши звезды исполняли гимн Украины в разные годы.

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Сергей ПритулаДень государственного флага