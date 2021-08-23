Сергій Притула розчулив сімейним патріотичним фото: "йой, які ви жовто-блакитні"

На знімку дружина і діти Притули одягнені у футболки національної збірної України з футболу. У кожного в руках - синьо-жовті стяги.

А сам Сергій, вбраний в хокейну футболку української дружини, в руках тримає шарфик з написом "Сімферополь".

"З Днем Державного Прапора, друзі! Він обов‘язково замайоріє над Кримом, Донецьком та Луганськом! Шануймо рідні кольори" - написав Притула.

Сергій Притула з родиною (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Відзначимо, що на фото відсутня наймолодша дочка шоумена - Стефанія. За словами Сергія, дівчинка "не в кадрі, тому що фотографувала".

У мережі дуже тепло відреагували на фото, а також діляться своїми знімками українського прапора.