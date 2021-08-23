День флага Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
День Государственного флага Украины отмечается сегодня, 23 августа. Праздник начали отмечать с 2004 года. Ранее торжество праздновали только в Киеве 24 августа.
Редакция Styler собрала самые лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках.
Поздравления в стихах
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День флага Украины отмечая,
Тебя со всей душою поздравляю!
Пусть развевается свободно он всегда,
Сияют желто-голубые пусть тона.
Страна пускай достатком процветает,
Все люди пусть друг друга понимают.
И пусть пока блистает этот флаг
Повсюду будет много-много благ.
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День государственного флага
Напоминает об отваге,
Красивой нации, народе,
Что каждый на земле свободен,
Имеет право жить, любить,
Свою историю творить.
Пусть развевается наш флаг,
Народу счастья, больше благ.
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С Днем государственного флага Украины
Спешу поздравить всех,
Пожелать здоровье,
Счастье, радость смех.
Пусть уйдут несчастья
Подальше из страны,
Ведь бури и ненастья
Нам вовсе не нужны!
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Сегодня праздник Украины:
День государственного флага.
И эти символы доныне
Всем уважать и помнить надо.
Цвет голубой - то символ неба,
Что распростерлось над страною,
Цвет желтый флага - это нива,
Став от колосьев золотою.
Все вместе - это символ мира,
Труда, надежды и достатка.
Так пусть же будет море хлеба,
Мир и покой, и все в порядке.
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Поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьётся на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.
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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и пожелать хочу щедрых урожаев жёлтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, весёлых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и замечательную страну.
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Голубые небеса над бескрайними полевыми просторами матушки Украины - отражаются на гордом полотне - нашем флаге! Гордись своим знаменем, патриот, ведь Украина - мужественная духом, великая и цветущая страна! Вознеси флаг над головой, пусть вольный ветер волнует его волнами свободы и лёгкости! Радуйся, танцуй и веселись под сине-желтым небом! С праздником, украинцы!
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Поздравляю с Днем государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы голубое небо было мирным и ясным, чтобы жёлтые поля пшеницы давали добрый урожай. Пусть страна растёт и процветает, пусть флаг страны развивается на ветру и дарит добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.
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Поздравления в картинках
Напомним, в оккупированном Крыму перед Днем Независимости в небо подняли флаг Украины (видео).
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