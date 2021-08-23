Сергей Притула умилил семейным патриотическим фото: "йой, які ви жовто-блакитні"

На снимке жена и дети Притулы одеты в футболки национальной сборной Украины по футболу. У каждого в руках - сине-желтые стяги. А сам Сергей, наряженный в хоккейную футболку украинской дружины, в руках держит шарфик с надписью "Сімферополь".

"С Днем Государственного Флага, друзья! Он обязательно будет развиваться над Крымом, Донецком и Луганском! Давайте уважать родные цвета!" - написал Притула.

Сергей Притула с семьей (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Отметим, что на фото отсутствует самая младшая дочь шоумена - Стефания. По словам Сергея, девочка "не в кадре, потому что фотографировала".

В сети очень тепло отреагировали на фото, а также делятся своими снимками украинского флага.