Сергій Притула розчулив сімейним патріотичним фото: "йой, які ви жовто-блакитні"
Відомий шоумен Сергій Притула зворушливо привітав українців з Днем Державного Прапора України, який відзначається 23 серпня.
Сімейне патріотичне фото ведучий "Нового каналу" опублікував на своїй Facebook-сторінці.
На знімку дружина і діти Притули одягнені у футболки національної збірної України з футболу. У кожного в руках - синьо-жовті стяги.
А сам Сергій, вбраний в хокейну футболку української дружини, в руках тримає шарфик з написом "Сімферополь".
"З Днем Державного Прапора, друзі! Він обов‘язково замайоріє над Кримом, Донецьком та Луганськом! Шануймо рідні кольори" - написав Притула.
Сергій Притула з родиною (фото: facebook.com/serhiyprytula)
Відзначимо, що на фото відсутня наймолодша дочка шоумена - Стефанія. За словами Сергія, дівчинка "не в кадрі, тому що фотографувала".
У мережі дуже тепло відреагували на фото, а також діляться своїми знімками українського прапора.
- Дякую! Обов'язково замайорить прапор і над Кримом, і над Донецьком, і над Луганськом! А вашій родині нехай щастить! Дуже вас поважаю.
- Ви чудові! Слава Україні і нашому українському прапору.
- Йой, які ви жовто-блакинті
- Дякую вам! Щиро дякую за вашу патріотичність! Поважаю
- Дякую долі, що є такі патріоти, як ви
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