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Сергій Притула розчулив сімейним патріотичним фото: "йой, які ви жовто-блакитні"

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 15:41
Сергій Притула розчулив сімейним патріотичним фото: "йой, які ви жовто-блакитні" Сергій Притула з сім'єю (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Відомий шоумен Сергій Притула зворушливо привітав українців з Днем Державного Прапора України, який відзначається 23 серпня.

Сімейне патріотичне фото ведучий "Нового каналу" опублікував на своїй Facebook-сторінці.

На знімку дружина і діти Притули одягнені у футболки національної збірної України з футболу. У кожного в руках - синьо-жовті стяги.

А сам Сергій, вбраний в хокейну футболку української дружини, в руках тримає шарфик з написом "Сімферополь".

"З Днем Державного Прапора, друзі! Він обов‘язково замайоріє над Кримом, Донецьком та Луганськом! Шануймо рідні кольори" - написав Притула.

Сергій Притула розчулив сімейним патріотичним фото: &quot;йой, які ви жовто-блакитні&quot;

Сергій Притула з родиною (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Відзначимо, що на фото відсутня наймолодша дочка шоумена - Стефанія. За словами Сергія, дівчинка "не в кадрі, тому що фотографувала".

У мережі дуже тепло відреагували на фото, а також діляться своїми знімками українського прапора.

  • Дякую! Обов'язково замайорить прапор і над Кримом, і над Донецьком, і над Луганськом! А вашій родині нехай щастить! Дуже вас поважаю.
  • Ви чудові! Слава Україні і нашому українському прапору.
  • Йой, які ви жовто-блакинті
  • Дякую вам! Щиро дякую за вашу патріотичність! Поважаю
  • Дякую долі, що є такі патріоти, як ви

До слова, дивіться яскраві відео, як наші зірки виконували гімн України в різні роки.

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Сергій Притула День государственного флага
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