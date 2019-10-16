Сергей Притула рассорил сеть детской сказкой на ночь (видео)

Сергей Притула представил свою версию детской сказки, которую он рассказал двухлетней дочери. Но такая своевольная трактовка "Спящей красавицы" не понравилась супруге шоумена.

Телеведущий попросил подписчиков рассудить, стоит ли перелицовывать известные всем сказки на новый лад, чтобы сделать их более интересными и доступными для современных детей.

Сказку Притула начал с классического рассказа о принцессе и злой колдунье, которая принесла ей яблоко. Но яблоко колдунья забрала у слоненка, который лез на дерево и мог его сломать. При этом слоненка она продала в рабство, и теперь он возит туристов в Таиланде.

Колдунья сказала принцессе не есть яблоко полностью, а знать меру и съесть лишь половину. Но принцесса ослушалась, после чего у нее заболел живот. И она просидела на горшке 33 года из-за дизентерии.

Спасла принцессу Свинка Пеппа, которая сказала, что та выздоровеет, если ее поцелует брат Пеппы - Джордж. После чего король приказал заколоть свиней на Пасху.

"Сейчас меня жена распекает за то, что я в сказке физически уничтожил ее (дочки) любимых героев. Я уже и не знаю, что делать и какие сказки детям рассказывать. Рассудите", - обратился Сергей Притула к подписчикам.

Притула рассказал детскую сказку и рассорил сеть (видео: facebook.com/serhiyprytula)

Пользователи сети разделились во мнениях. Многие все же поддержали вольное изложение сказки, но кое-кто посчитал, что шоумен перегнул палку, и детям стоит рассказывать классические сказочные истории.

Мой малыш только что Вас слушал и смеялся. Я ему тоже подобные рассказываю, то он привык.

Главное в сказке - скрытая мудрость. А ее там есть...

Мой муж примерно такие сказки рассказывал дочери, и она их все помнит, а мои правильные - нет. Ей уже 20, и это самые лучшие воспоминания.