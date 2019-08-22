Музыка вне политики: Притула жестко высказался о дуэте Анна-Мария

Притула наехал на дуэт Анна-Мария (Коллаж РБК-Украина)

Притула задал обществу один простой вопрос

Сергей Притула, известный украинский шоумен и телеведущий, прокомментировал ситуацию с дуэтом ANNA MARIA, которые собрались представлять Украину на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Сергей Притула напомнил историю со скандалом после Нацотбора на Евровидение, когда сестры Опанасюк опозорились во время интервью и отметил, что девушки наконец-то определились со своими приоритетами.

"С-стабильность. "Если бы встал вопрос – выбирать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали родителей", - сказали мне в феврале этого года участницы дуэта Анна-Мария, которые собрались "достойно представить Украину" на конкурсе "Новая волна" в России. Давайте порадуемся за девушек. Они, наконец-то, определились со своими приоритетами", - написал шоумен и добавил вопрос к обществу.

"Но у меня возник один вопрос к обществу. Если завтра какая-то пара из Украины полетит в Бельгию на международный слет свингеров, чтобы по****аться с шведами, турками, египтянами и канадцами – это можна трактовать, как способ "достойно представить Украину", или, все же, принимать это как частную инициативу? А то я что-то не совсем понимаю, кто делегировал девушек представлять Украину?! Музыка вне политик, да-да-да", - написал Сергей Притула.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Притула откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем и операции.

А также рассказывали о том, что у дуэта Анна-Мария обнаружили богатство в оккупированном Крыму.