Сергей Притула рассказал, пойдет ли снова в политику

Сергей Притула рассказал о своих политических планах. После того как бывший шоумен проиграл выборы мэра Киева, он не намерен останавливаться. Притула назвал ближайшие политические гонки, в которых он намерен участвовать.

Так, в интервью УП шоумен рассказал, что не пошел первым в списке Киевсовета от партии "Голос" потому, что политсила не намерена останавливаться только на столице.

"Если я проиграю мэрские выборы, мой актив сужать к работе в Киевском городском совете не совсем полезно для партии, которая рассчитывает на меня в более масштабных уровнях и кампаниях, - заявил экс-кандидат в мэры и добавил, что собирается работать в других направлениях.

Ведь, по словам зампредседателя партии "Голос", главной задачей сейчас является сохранение наработанного уже актива в регионах.

"Мне кажется, что я буду иметь возможность получать более существенный опыт и свое видение нести на общеукраинский уровень", - добавил Притула.

Если же весной будут внеочередные парламентские выборы, Сергей Притула обязательно будет в них участвовать. Он добавил, что несмотря на то, что он не прошел на выборах в Верховную Раду в прошлом году (был в списке под номером 30), в следующий раз всякое может случиться.

"Поэтому мы, собственно, так много времени посвящали подбора людей в первую десятку, первую двадцатку для того, чтобы понять, что мы можем рассчитывать на людей, которые репутационно чистые и нас не подведут. Если я могу заводить людей в такие органы, то что мне помешает в следующую кампанию войти самому? Почему бы нет?" - заявил политик.

Напомним, что согласно предварительным подсчетам, большинство голосов на выборах мэра Киева занял Виталий Кличко (более 50%), на втором месте - Александр Попов (ОПЗЖ) 9.5%. Сергей Притула занял третью строчку с результатом в 7,8%.

Партия "Голос" набрала 5,9% голосов на выборах в Киевсовет.

Ранее мы писали, что Сергей Притула поскандалил в прямом эфире с нардепом от партии "Слуга народа" Александром Качурой.