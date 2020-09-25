Притула устроил жесткую перепалку с Качурой: досталось даже Верещук (видео)

Сергей Притула и Александр Качура (коллаж: РБК-Украина)

Сергей Притула и народный депутат Александр Качура пообщались на повышенных тонах

Кандидат в мэры Киева Сергей Притула устроил жесткую перепалку с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Качурой. Притула предложил Качуре, как представителю фракции "СН", снять кандидатуру Ирины Верещук в его пользу. Нардеп, в свою очередь, обвинил экс-шоумена в том, что он завел на своем имени людей в парламент от партии "Голос".

Горячий спор произошел в эфире политического ток-шоу "Право на владу".

А началось все с того, что Качура предложил Притуле сняться с выборов, чтобы помешать победе Виталия Кличко. Таким образом "слуга народа" намекнул, что остальным кандидатам стоит объединиться вокруг кандидатуры Верещук.

Качура фактически обвинил Притулу в том, что последний помогает Кличко переизбраться в градоначальники.

Притула же вспомнил слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что они не заинтересованы в победе на местных выборах, так как тогда придется отвечать за плохие дороги, инфраструктуру и т. п.

"У меня, опираясь на слова руководителя вашей фракции, есть встречное предложение. Я предлагаю вам, фракции, партии и госпоже Верещук избежать негатива в принципе и снять свою кандидатуру в мою пользу. Я не боюсь брать на себя ответственность", - сказал Притула.

А вот Качура ответил, что Притула на своем имени попросту хочет провести партию "Голос" в Киевсовет. Кроме того, нардеп припомнил, что Святослав Вакарчук сложил мандат после того, как провел партию в парламент.

Притула поспорил с Качурой из-за выборов (видео: YouTube)

Примечательно, что сама госпожа Верещук присутствовала в студии, но участия в дискуссии не принимала. На вопрос Качуры к Притуле о готовности снять кандидатуру в его пользу ответила улыбкой.

Ранее мы писали, что Сергей Притула заявил про выход из шоу-бизнеса.