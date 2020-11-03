Сергій Притула розповів, чи піде знову у політику

Сергій Притула розповів про свої політичні плани. Після того, як колишній шоумен програв вибори мера Києва, він не має наміру зупинятися. Притула назвав найближчі політичні перегони, в яких він має намір брати участь.

Так, в інтерв'ю УП шоумен розповів, що не пішов першим у списку Київради від партії "Голос" тому, що політсила не має наміру зупинятися лише на столиці.

"Якщо я програю вибори мера, мій актив звужувати до роботи в Київській міській раді не зовсім корисно для партії, яка розраховує на мене в більш масштабних рівнях і кампаніях, - заявив екс-кандидат у мери і додав, що збирається працювати в інших напрямках.

Адже, за словами заступника голови партії "Голос", головним завданням зараз є збереження напрацьованого вже активу в регіонах.

"Мені здається, що я буду мати можливість отримувати більш суттєвий досвід і своє бачення нести на загальноукраїнський рівень", - додав Притула.

Якщо ж навесні будуть позачергові парламентські вибори, Сергій Притула обов'язково буде в них брати участь. Він додав, що незважаючи на те, що він не пройшов на виборах до Верховної Ради в минулому році (був у списку під номером 30), в наступний раз всяке може трапитися.

"Тому ми, власне, так багато часу присвячували підбору людей в першу десятку, першу двадцятку для того, щоб зрозуміти, що ми можемо розраховувати на людей, які репутаційно чисті і нас не підведуть. Якщо я можу заводити людей в такі органи, то що мені завадить в наступну кампанію увійти самому? Чому б ні?" - заявив політик.

Нагадаємо, що згідно з попередніми підрахунками, більшість голосів на виборах мера Києва зайняв Віталій Кличко (більше 50%), на другому місці - Олександр Попов (ОПЗЖ) 9.5%. Сергій Притула посів третю сходинку з результатом в 7,8%.

Партія "Голос" набрала 5,9% голосів на виборах в Київраду.

Раніше ми писали, що Сергій Притула поскандалив в прямому ефірі з нардепом від партії "Слуга народу" Олександром Качурою.