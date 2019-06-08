Сергей Притула идет в политику: рубикон пройден

Сергей Притула рассказал, что идет на внеочередные парламентские выборы в партии Святослава Вакарчука "Голос". Об этом украинский телеведущий рассказал в социальной сети Facebook.

"Если коротко, то я баллатируюсь в парламент по спискам партии "Голос". Сегодня об этом будет сказано на съезде партии. Я понимаю, что у многих из вас возникнет множество вопросов, попробую на часть из них дать ответы", - сказал Притула.

Далее Притула объяснил, почему является главной мотивацией и почему именно сейчас он решил пойти в политику и связаться с определенной партией. Шоумен недоволен ситуацией в стране, а потому хочет внести изменения.

"Выходить из зоны комфорта - это не очень приятно, но хотел бы быть полезным этой стране и людям ... Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране, чтобы потом совесть не грызла", - добавил телеведущий.

Сергей Притула идет в политику (видео: facebook.com/serhiyprytula)

Пользователи тут же отреагировали на данную новость. Большинство комментаторов поддержало украинского телеведущего, однако были и те, у кого возник ряд вопросов:

Человек, который может потерять все от этого шага, заслуживает уважения. Такие действия свидетельствуют о переживаниях за страну.

Спасибо за такую хорошую новость! Спасибо, что дали возможность определиться с выбором! Мой кредит доверия к вам самый большой!

Спасибо, Сергей, за надежду и за правильную позицию!

Дружище, искренне желаю тебе успехов. Я был уверен, что рано или поздно ты это сделаешь!

"Голос"... Почему с ними? Вакарчук уже был...

Не уверена, что это правильное решение.

Сергей Притула идет в политику (скриншот: facebook.com/serhiyprytula)

В "Голосе" подтвердили, что Притула присоединился к партии. Соответствующую новость сообщили в соцсети Facebook.

Сергей Притула идет в политику (скриншот: facebook.com/GolosZmin)

Ранее Притула эмоционально обратился к украинцам.

До этого Притула жестко подшутил над участниками Евровидения.