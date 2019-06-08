Сергей Притула идет в политику: рубикон пройден

Притула идет на внеочередные парламентские выборы
Сергей Притула рассказал, что идет на внеочередные парламентские выборы в партии Святослава Вакарчука "Голос". Об этом украинский телеведущий рассказал в социальной сети Facebook.
"Если коротко, то я баллатируюсь в парламент по спискам партии "Голос". Сегодня об этом будет сказано на съезде партии. Я понимаю, что у многих из вас возникнет множество вопросов, попробую на часть из них дать ответы", - сказал Притула.
Далее Притула объяснил, почему является главной мотивацией и почему именно сейчас он решил пойти в политику и связаться с определенной партией. Шоумен недоволен ситуацией в стране, а потому хочет внести изменения.
"Выходить из зоны комфорта - это не очень приятно, но хотел бы быть полезным этой стране и людям ... Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране, чтобы потом совесть не грызла", - добавил телеведущий.
Пользователи тут же отреагировали на данную новость. Большинство комментаторов поддержало украинского телеведущего, однако были и те, у кого возник ряд вопросов:
Сергей Притула идет в политику (скриншот: facebook.com/serhiyprytula)
В "Голосе" подтвердили, что Притула присоединился к партии. Соответствующую новость сообщили в соцсети Facebook.
Сергей Притула идет в политику (скриншот: facebook.com/GolosZmin)
Ранее Притула эмоционально обратился к украинцам.
До этого Притула жестко подшутил над участниками Евровидения.