Сергій Притула йде в політику: рубікон перейдено

Сергій Притула розповів, що йде на позачергові парламентські вибори у партії Святослава Вакарчука "Голос". Про це український телеведучий розповів у соціальній мережі Facebook.

"Якщо коротко, то я балатуюся в парламент за списками партії "Голос". Сьогодні про це буде сказано на з'їзді партії. Я розумію, що у багатьох з вас виникне безліч питань, спробую на частину з них дати відповіді", - сказав Притула.

Далі Притула пояснив, що є головною мотивацією і чому саме зараз він вирішив піти в політику та зв'язатися з певною партією. Шоумен незадоволений ситуацією в країні, а тому хоче внести зміни.

"Виходити із зони комфорту - це не дуже приємно, але хотів би бути корисним цій країні і людям... Я хочу, щоб мої діти жили та працювали в цій країні, щоб потім совість не гризла", - додав телеведучий.

Сергій Притула йде в політику (відео: facebook.com/serhiyprytula)

Користувачі тут же відреагували на дану новину. Більшість коментаторів підтримало українського телеведучого, однак були й ті, у кого виник ряд питань:

Людина, яка може втратити все від цього кроку, заслуговує поваги. Такі дії свідчать про переживання за країну.

Дякую за таку гарну новину! Спасибі, що дали можливість визначитися з вибором! Мій кредит довіри до вас найбільший!

Дякую, Сергій, за надію і за правильну позицію!

Друже, щиро бажаю тобі успіхів. Я був упевнений, що рано чи пізно ти це зробиш!

"Голос"... Чому з ними? Вакарчук вже був...

Не впевнена, що це правильне рішення.

Сергій Притула йде в політику (скріншот: facebook.com/serhiyprytula)

У "Голосі" підтвердили, що Притула приєднався до партії. Відповідну новину повідомили в соцмережі Facebook.

Сергей Притула идет в политику (скриншот: facebook.com/GolosZmin)

Раніше Притула емоційно звернувся до українців.

До цього Притула жорстко пожартував над учасниками Євробачення.