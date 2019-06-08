Сергій Притула йде в політику: рубікон перейдено

Притула йде на позачергові парламентські вибори
Сергій Притула розповів, що йде на позачергові парламентські вибори у партії Святослава Вакарчука "Голос". Про це український телеведучий розповів у соціальній мережі Facebook.
"Якщо коротко, то я балатуюся в парламент за списками партії "Голос". Сьогодні про це буде сказано на з'їзді партії. Я розумію, що у багатьох з вас виникне безліч питань, спробую на частину з них дати відповіді", - сказав Притула.
Далі Притула пояснив, що є головною мотивацією і чому саме зараз він вирішив піти в політику та зв'язатися з певною партією. Шоумен незадоволений ситуацією в країні, а тому хоче внести зміни.
"Виходити із зони комфорту - це не дуже приємно, але хотів би бути корисним цій країні і людям... Я хочу, щоб мої діти жили та працювали в цій країні, щоб потім совість не гризла", - додав телеведучий.
Користувачі тут же відреагували на дану новину. Більшість коментаторів підтримало українського телеведучого, однак були й ті, у кого виник ряд питань:
Сергій Притула йде в політику (скріншот: facebook.com/serhiyprytula)
У "Голосі" підтвердили, що Притула приєднався до партії. Відповідну новину повідомили в соцмережі Facebook.
Сергей Притула идет в политику (скриншот: facebook.com/GolosZmin)
Раніше Притула емоційно звернувся до українців.
До цього Притула жорстко пожартував над учасниками Євробачення.