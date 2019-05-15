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Дал бы им денег: Притула жестко подшутил над участниками Евровидения

STYLERТелешоу    15.05.2019 - 08:57
Дал бы им денег: Притула жестко подшутил над участниками Евровидения
Евровидение 2019 - Притула подшутил над представителями Словении (коллаж: РБК-Украина)

На Евровидении определились первые финалисты

Первый полуфинал Евровидения 2019 прошел в Тель-Авиве во вторник, 14 мая. Телеведущий Сергей Притула, комментирующий трансляцию, довольно жестко подшутил над представителями Словении - дуэтом Zala Kralj and Gasper Santl. 

К слову, словенцы вошли в число финалистов Евровидения, которые будут сражаться за победу в песенном конкурсе в субботу, 18 мая.

Притула назвал выступление дуэта скучным. Ведущий провел метафору с комментарием Андрея Данилко по поводу выступления KHAYAT на Национальном отборе.

"Если эта песня выиграла Национальный отбор, то какими же были те, кто хуже?! Вы знаете, когда Андрей Данилко сказал, что под песню KHAYAT на Национальном отборе ему хотелось заварить чаю, то я во время этой композиции хотел дать словенскому дуэту деньги на свадьбу", - заявил Сергей Притула. 

К слову, вокалистка дуэта Зала изучает библиотекознание, а музыкой раньше занималась только в качестве хобби. Гаспер, в свою очередь, утверждает, что "гитару взял, чтобы нравиться девочкам и понравился Зале".

Евровидение 2019 - Притула подшутил над представителями Словении (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Отметим, что к числу финалистов присоединились также Греция (Katerine Duska - "Better Love"), Беларусь (ZENA - "Like It"), Сербия (Nevena Božović - "Kruna"), Кипр (Tamta - "Replay"), Эстония (Victor Crone - "Storm"), Чехия (Lake Malawi - "Friend Of A Friend"), Австралия (Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"), Исландия (Hatari - "Hatrið mun sigra"), Сан-Марино (Serhat - "Say Na Na Na").

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев, который участвует в Евровидении-2019 от Российской Федерации, серьезно заболел. При том, что выйти на сцену российскому певцу нужно будет 16 мая - во втором полуфинале международного песенного конкурса.

Также мы писали о том, что Верка Сердючка на открытии Евровидения 2019 заставила ведущую пить алкоголь.

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