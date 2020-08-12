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Сергій Міхалок вперше порушив мовчання після протестів в Білорусі

Середа 12 серпня 2020 18:41
Сергій Міхалок вперше порушив мовчання після протестів в Білорусі
Сергій Міхалок (фото: facebook.com/nasheradio)
Автор: Роман Мирончук

Лідер "Ляпіса" Сергій Міхалок відреагував на протести в Білорусі

Сергій Міхалок, лідер "Ляпіса Трубецького" і Brutto, нарешті відгукнувся на заклики білорусів і відреагував на протести в країні. 48-річний співак поділився кліпом Brutto на пісню білоруською мовою "Родны край".

Більше нічого артист не написав на своїй сторінці в Facebook. Користувачі мережі неоднозначно відреагували на це. Деякі шанувальники звинуватили його в тому, що він не підтримує білорусів під час важливих подій на його батьківщині.

При цьому через кілька годин він скинув посилання ще на один кліп гурту Brutto - "Середні віки".

Ось як прокоментували це користувачі мережі.

  • Сергій, у вас там на батьківщині людей вбивають;
  • Краще взагалі нічого не пости!! У такий час;
  • І це замість публічної заяви хоча б? Замість підтримки свого народу, який бореться зараз за "Freedom Belarus". Я не з Білорусі, але ми вірили вашим пісням у 2011-2012 рр. під час протестів в Росії. До мурашок, до сліз. І що тепер? Ви мовчите;
  • Я табе вораг – мяне не чакай?? Це відповідь на всі прохання сказати про повстання в Білорусі?
  • Він міг би стати президентом, він міг би бути в перших рядах протестуючих. Але революція - це кров і смерть. Він досить зробив для духу свого народу. Якщо він скаже хоч слово - його совість відразу візьме на себе всю відповідальність за втрати. Самоорганізовуйтесь, не здавайтеся, і ваші лідери вийдуть з тіні! І відчепіться від Міхалка!
  • Міхалок поламався;
  • Сергій Міхалок Ви повинні очолити революцію! Народ чекає на Вас! Народ піде за Вами! Саме ви гідний кандидат в президенти зараз! Інших немає!
  • Закоханий вовк вже не хижак. Дружина, діти, всі справи. З репертуаром тільки тепер, що робити, залишаться тільки Яблуні та Євпаторія.

Сергій Міхалок вперше порушив мовчання після протестів в Білорусі

Сергій Міхалок вперше порушив мовчання після протестів в Білорусі

Сергій Міхалок вперше порушив мовчання після протестів в Білорусі

Сергій Міхалок вперше порушив мовчання після протестів в Білорусі

Сергій Міхалок вперше порушив мовчання після протестів в Білорусі

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Міхалок знаходиться в Одесі, де сьогодні, 12 серпня, буде розважати гостей нічного клубу "Ібіца".

Раніше з'явилися говорять фото найжорсткішої ночі протестів в Білорусі.

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Новини України протестСергей Михалок
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