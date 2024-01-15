Сєрга показався із Залужним та зробив чесну заяву (фото)

Де Сєрга зустрів Залужного

В описі до фото, на якому волонтер показався не тільки з головнокомандувачем, а ще й з генерал-лейтенантом Збройних сил України Сергієм Шапталою, він описав свої емоції.

Сєрга не став приховувати та чесно заявив, що ця зустріч його дуже надихнула. Також він розповів, де саме йому вдалося зробити це фото.

"Я не знаю що може надихнути більше, ніж зустріч з Главкомом ЗСУ Валерієм Федоровичем Залужним і начальником ГШ ЗСУ Сергієм Олександровичем Шапталою на позиціях наших воїнів Запорізького напрямку", - написав Сєрга.

Сєрга показався поруч із Залужним (фото: instagram.com/thekolya)

При цьому волонтер зазначив, що хтось може подумати, нібито його опис до фото перебільшено. Але Сєрга пожартував, що вираз на його обличчі демонструє усе набагато краще за слова.



"Якщо в когось виникло відчуття, що в описі до фото я трохи гіпорболізую, то подивіться на моє обличчя на фото. Таке підробити неможливо", - зазначив артист.

Як реагує мережа

У коментарях до фото юзери пишуть, що Сєрга дійсно виглядає здивованим та щасливим. Також користувачі зазначили: