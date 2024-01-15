Серга показался с Залужным и сделал честное заявление (фото)

Где Серга встретил Залужного

В описании к фото, на котором волонтер показался не только с главнокомандующим, но и с генерал-лейтенантом Вооруженных сил Украины Сергеем Шапталой, он описал свои эмоции.

Сергей не стал скрывать и честно заявил, что эта встреча его очень вдохновила. Также он рассказал, где именно ему удалось сделать это фото.

"Я не знаю, что может вдохновить больше, чем встреча с Главкомом ВСУ Валерием Федоровичем Залужным и начальником ГШ ВСУ Сергеем Александровичем Шапталой на позициях наших воинов Запорожского направления", - написал Серга.

Сергей показался рядом с Залужным (фото: instagram.com/thekolya)

При этом волонтер отметил, что кто-то может подумать, что его описание к фото преувеличено. Но Серга пошутил, что выражение на его лице демонстрирует все гораздо лучше слов.



"Если у кого-то возникло ощущение, что в описании фото я немного гипорболизирую, то посмотрите на мое лицо на фото. Такое подделать невозможно", - отметил артист.

Как реагирует сеть

В комментариях к фото пользователи пишут, что Серга действительно выглядит удивленным и счастливым. Также пользователи отметили: