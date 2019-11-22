Серьезный сбой: по всему миру наблюдаются проблемы с Telegram

Пользователи мессенджера Telegram ощутили серьезные перебои в работе программы в пятницу, 22 ноября, около 15:30. Часть пользователей смогла зайти в свои аккаунты только с телефона, со стационарных компьютеров чаты работать перестали.

Сообщения в мессенджерах перестали отправляться или появлялись с большой задержкой. Также пользователи жалуются на то, что исчезли посты в пабликах и групповых чатах. Кроме того, у многих исчезла вся история переписки.

Сайт Downdetector показывает, что сбои в работе Telegram наблюдаются по всему миру. Причина сбоев пока не сообщается, и пользователи в шутливой форме взывают к владельцу популярного мессенджера Павлу Дурову с просьбой все починить.

Карта сбоев показывает, что с неполадками столкнулись жители Украины, России (в частности, Москва и Санкт-Петербург), а также Белоруссии, Германии и Италии. Среди азиатских стран больше всего пострадали пользователи из Индии, Малайзии, Вьетнама и западной части Индонезии.

Пользователи сообщают, что после сбоя пришлось снова зайти в аккаунт и с первого раза им это не удалось. Для того, чтобы снова подключиться - апришлось несколько раз перезапускать приложение.

Также, ранее мы сообщали о том, что в работе Twitter произошел глобальный сбой.