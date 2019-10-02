В работе Twitter произошел глобальный сбой

Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

Проблемы с работой соцсети наблюдались в Японии, Франции, Великобритании, Германии и Польше

В работе социальной сети Twitter произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Downdetector.

По данным портала, сбой произошел около 11:00 по Киеву. Больше всего жалоб пользователей было из Японии, Франции, Великобритании, Германии и Польши. Около половины жалоб касались проблем с работой сайта. Также сбой произошел в работе приложений Twitter на iPhone и iPad, и на операционной системе Android.

Также проблемы с соцсетью Twitter возникали на прошлой неделе, 27 и 26 сентября.

Напомним, 27 сентября в работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой в Украине. Тогда соцсеть не работала в Киевской области, а также частично в Харьковской и Винницкой области. Кроме этого было нарушено функционирование Facebook практически на всей территории Польши, местами странах Прибалтики и в Беларуси, на границе Болгарии и Румынии, в Словакии, Венгрии Португалии, Италии, Германии, Франции и Испании.

Также сообщалось, что за 2019 года в Украине Facebook и Instagram удалили два миллиона ботов.



