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Apple отключит от интернета старые iPhone

Новости » В мире     04.11.2019 - 01:09
Apple отключит от интернета старые iPhone
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, изготовленных до 2012 года, о необходимости установить новейшее программное обеспечение, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в интернет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Apple.

Объясняется все особенностями встроенных в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет их надо перезагружать, а в противном случае произойдет сбой, который приведет к проблемам с доступом в интернет. Могут перестать работать в том числе AppStore, iCloud, а также электронная почта и поиск сайтов.

Указывается, что проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.

В Apple указали, что для того, чтобы избежать проблем, необходимо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или 9.3.6.

Напомним, 28 октября Apple презентовали новые беспроводные шумоподавляющие наушники AirPods Pro. В продажу наушники поступят с 30 октября.

Apple 29 октября выпустила обновления операционной системы iOS 13.2, iPadOS 13.2 и tvOS 13.2. Обновления iOS 13.2 получили поддержку новой модели беспроводных наушников AirPods Pro. Кроме этого была улучшена работа камеры смартфонов iPhone 11 и 11 Pro, которая получила поддержку технологии Deep Fusion, которая позволит улучшить качество фотографий.

Также РБК-Украина сообщало, что новый iPhone 12 получит улучшенный экран. Новый дисплей позволит получить более плавное изображение за счет повышенной частоты обновления.

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