ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Новости » Общество     13.11.2019 - 06:26
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Иллюстративное фото (pixabay / LoboStudioHamburg)

На сбои в Facebook чаще всего жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании

Пользователи Facebook и Instagram по всему миру во вторник, 12 ноября, столкнулись со сбоями в работе сайтов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.

На сбои в Facebook чаще всего жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. Так, 73% из них отмечали неполадки в работе новостной ленты, еще 14% - полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывали проблемы со входом в учетные записи.

Со сбоями в работе в Instagram сталкивались пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. Многие из них имели проблемы с загрузкой новостной ленты (67%), у 21% возникали трудности с публикацией историй, 11% жаловались на проблемы в работе сервиса.

Напомним, 11 ноября, в работе видеосервиса YouTube произошел глобальный сбой. Пользователи жалелись, что им недоступны загруженные видео, некоторые из них не могут просматривать стримы. Серьезные проблемы в работе сервиса возникли в Великобритании, Германии, Польши, Франции, Японии, а также в России. Также незначительные проблемы возникают в Украине - в Киеве, Херсоне, Сумах и Луцке.

Также РБК-Украина сообщало, что 11 ноября в приложении государственного Приватбанка "Приват24" произошел сбой, связаный с "Днем холостяка", который устраивает интернет-магазин Aliexpress. Как отметили в пресс-службе финучреждения, банк обслуживал до 70 тыс. платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. За это сформировалась очередь платежей.

Facebook анонсировала систему электронных платежей В работе Приват24 произошел сбой
Новости Украины FacebookInstagramсоцсетисбой в работе
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь