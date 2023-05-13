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Сердючка, Джамала, Кароль, Kalush і Go_A повернулися на Євробачення і "порвали" всіх (відео)

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Ліверпуль, Субота 13 травня 2023 22:37
Сердючка, Джамала, Кароль, Kalush і Go_A повернулися на Євробачення і "порвали" всіх (відео) Тіна Кароль на сцені Євробачення 2023 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Світлана Мащенко

На відкритті гранд-фіналу Євробачення 2023 виступили учасники і переможці минулих років від України: Kalush, Go_A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка.

Дивіться, як це було - в матеріалі Styler далі.

Українські зірки виступали під час представлення фіналістів

Коли на головну сцену виходили один за одним учасники Гранд-фіналу, паралельно на другій сцені один за одним виходили наші зірки, виконуючи уривки хітів, з якими вони у різні роки брали участь в пісенному конкурсі.

Першими з'явилися Kalush Orchestra, які виконали ремікс на "Стефанію-маму" - переможницю 2022 року. Також гурт представив новий трек "Changes"!

Сердючка, Джамала, Кароль, Kalush і Go_A повернулися на Євробачення і &quot;порвали&quot; всіх (відео)

За ними з'явилися Go_A, які на Євробаченні 2021 нашуміли з хітом "Shum" на п'яте місце.

Сердючка, Джамала, Кароль, Kalush і Go_A повернулися на Євробачення і &quot;порвали&quot; всіх (відео)

Потім на сцену увірвалася Джамала з проникливим "1944" - феноменальна переможниця конкурсу у 2016 році.

Сердючка, Джамала, Кароль, Kalush і Go_A повернулися на Євробачення і &quot;порвали&quot; всіх (відео)

За нею глядачі залу у Ліверпулі зацінили наш секс-символ Тіну Кароль, яка у звабливому червоному заспівала "Show me your love", з яким посіла шосте місце 2006 року.

Сердючка, Джамала, Кароль, Kalush і Go_A повернулися на Євробачення і &quot;порвали&quot; всіх (відео)

І наостанок сцену підірвала учасниця Євробачення 2007 Вєрка Сердючка зі своїм шоу-балетом, гучно проспівавши "Раша гудбай" (в оригіналі "Dancing Lasha Tumbai"). Тоді Вєрка посіла друге місце, а зараз би за оваціями залу їй би точно дали перше місце.

Сердючка, Джамала, Кароль, Kalush і Go_A повернулися на Євробачення і &quot;порвали&quot; всіх (відео)

Kalush, Go_A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка на Євробаченні 2023 (скриншоти)

Якщо ви ще не дивитеся трансляцію Євробачення, починайте:

Раніше ми писали, що учасниця Євробачення від Естонії виступала разом з Басковим і Кіркоровим в Криму.

Крім того дізнайтеся, як минув другий півфінал Євробачення.

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