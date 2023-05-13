Сердючка, Джамала, Кароль, Kalush и Go_A вернулись на Евровидение и "порвали" всех (видео)

На открытии гранд-финала Евровидения 2023 года выступили участники и победители прошлых лет от Украины: Kalush, Go_A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка.

Смотрите, как это было - в материале Styler дальше.

Украинские звезды выступали во время представления финалистов

Когда на главную сцену выходили один за другим участники Гранд-финала, параллельно на второй сцене один за другим выходили наши звезды, выполняя отрывки хитов, с которыми они в разные годы принимали участие в песенном конкурсе.

Первыми появились Kalush Orchestra, исполнившие ремикс на "Стефанию-маму" - победительницу 2022 года. Также группа представила новый трек "Changes"!

За ними появились Go_A, которые на Евровидении 2021 года нашумели с хитом "Shum" на пятое место.

Затем на сцену ворвалась Джамала с проникновенным "1944" - феноменальная победительница конкурса в 2016 году.

За ней зрители зала в Ливерпуле заценили наш секс-символ Тину Кароль, которая в соблазнительном красном спела "Show me your love", с которым заняла шестое место в 2006 году.

И напоследок сцену подорвала участница Евровидения 2007 Верка Сердючка со своим шоу-балетом, громко пропев "Раша гудбай" (в оригинале "Dancing Lasha Tumbai"). Тогда Верка заняла второе место, а сейчас бы по овациям зала ей точно дали бы первое место.

Kalush, Go_A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка на Евровидении 2023 (скриншоты)

Если вы еще не смотрите трансляцию Евровидения, начинайте: