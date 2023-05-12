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Євробачення 2023: як минув другий півфінал і хто став переможцем

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Ліверпуль, П'ятниця 12 травня 2023 00:09
Євробачення 2023: як минув другий півфінал і хто став переможцем Євробачення 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Другий півфінал Євробачення 2023 закінчився у Ліверпулі 11 травня. В ньому 16 артистів і колективів показали свої перфоманси, але до фіналу змогли пройти тільки десять з них.

Які країни продовжать змагатися за перемогу на головному європейському пісенному конкурсі, і як минув півфінал - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Хто виступав у другому півфіналі

Усього на сцену вийшли музичні представники 16 країн-учасниць, які продемонстрували глядачам свої номери:

Данія: Reiley - "Breaking My Heart"

Вірменія: Brunette - "Future Lover"

Румунія: Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and On)"

Естонія: Alika - "Bridges"

Бельгія: Gustaph - "Because Of You"

Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Ісландія: Diljá - "Power"

Греція: Victor Vernicos - "What They Say"

Польща: Blanka - "Solo"

Словенія: Joker Out - "Carpe Diem"

Грузія: Iru - "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"

Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Литва: Monika Linkytė - "Stay"

Австралія: Voyager - "Promise"

Хто вийшов у фінал

  1. Вірменія: Brunette - "Future Lover"
  2. Естонія: Alika - "Bridges"
  3. Бельгія: Gustaph - "Because Of You"
  4. Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
  5. Польща: Blanka - "Solo"
  6. Словенія: Joker Out - "Carpe Diem"
  7. Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
  8. Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
  9. Литва: Monika Linkytė - "Stay"
  10. Австралія: Voyager - "Promise"

Українські артисти порвали сцену Євробачення

На сцені показали перформанс "Музика єднає покоління". Представниця України на Євробаченні 2014 Марія Яремчук розпочала виступ з попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні.

До неї приєднався репер OTOY та представниця України на Дитячому Євробаченні 2022 Злата Дзюнька. Разом вони показали, що для багатьох поколінь українців музика - це світло, яке перемагає темряву.

Євробачення 2023: як минув другий півфінал і хто став переможцемЄвробачення 2023: як минув другий півфінал і хто став переможцемЄвробачення 2023: як минув другий півфінал і хто став переможцем

OTOY, Злата Дзюнька и Марія Яремчук на Євробаченні (скриншот)

Також в ефірі шоу ведучі (Юлія Саніна, Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон) познайомили глядачів з представниками України - гуртом TVORCHI, а фанатам конкурсу продемонстрували фрагмент виступу українського гурту.

Повний список фіналістів

Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня. Окрім 20 фіналістів, у фіналі виступить "Велика п'ятірка" - представники країн-засновниць конкурсу:

  • Великобританія: Mae Muller - "I Wrote A Song"
  • Німеччина: Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"
  • Франція: La Zarra - "Évidemment"
  • Італія: Marco Mengoni - "Due vite"
  • Іспанія: Blanca Paloma - "Eaea"

Одразу у фіналі виступлять учасники від України, гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel", як країни-переможця конкурсу минулого року.

А також переможці першого півфіналу:

  • Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"
  • Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
  • Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"
  • Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"
  • Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"
  • Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"
  • Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
  • Швеція: Loreen - "Tattoo"
  • Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"
  • Фінляндія: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Усього у Гранд-фіналі 13 травня на сцені за право називатися переможцем Євробачення 2023 змагатимуться 26 музичних колективів.

Раніше ми писали, як Україна виступала на Євробаченні, починаючи з 2003 року.

Також читайте, як українцям голосувати за фаворитів пісенного конкурсу за новою системою.

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Євробачення