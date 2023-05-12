Євробачення 2023: як минув другий півфінал і хто став переможцем
Другий півфінал Євробачення 2023 закінчився у Ліверпулі 11 травня. В ньому 16 артистів і колективів показали свої перфоманси, але до фіналу змогли пройти тільки десять з них.
Які країни продовжать змагатися за перемогу на головному європейському пісенному конкурсі, і як минув півфінал - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Хто виступав у другому півфіналі
Усього на сцену вийшли музичні представники 16 країн-учасниць, які продемонстрували глядачам свої номери:
Данія: Reiley - "Breaking My Heart"
Вірменія: Brunette - "Future Lover"
Румунія: Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and On)"
Естонія: Alika - "Bridges"
Бельгія: Gustaph - "Because Of You"
Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
Ісландія: Diljá - "Power"
Греція: Victor Vernicos - "What They Say"
Польща: Blanka - "Solo"
Словенія: Joker Out - "Carpe Diem"
Грузія: Iru - "Echo"
Сан-Марино: Piqued Jacks - "Like An Animal"
Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
Литва: Monika Linkytė - "Stay"
Австралія: Voyager - "Promise"
Хто вийшов у фінал
- Вірменія: Brunette - "Future Lover"
- Естонія: Alika - "Bridges"
- Бельгія: Gustaph - "Because Of You"
- Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
- Польща: Blanka - "Solo"
- Словенія: Joker Out - "Carpe Diem"
- Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
- Литва: Monika Linkytė - "Stay"
- Австралія: Voyager - "Promise"
Українські артисти порвали сцену Євробачення
На сцені показали перформанс "Музика єднає покоління". Представниця України на Євробаченні 2014 Марія Яремчук розпочала виступ з попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні.
До неї приєднався репер OTOY та представниця України на Дитячому Євробаченні 2022 Злата Дзюнька. Разом вони показали, що для багатьох поколінь українців музика - це світло, яке перемагає темряву.
OTOY, Злата Дзюнька и Марія Яремчук на Євробаченні (скриншот)
Також в ефірі шоу ведучі (Юлія Саніна, Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон) познайомили глядачів з представниками України - гуртом TVORCHI, а фанатам конкурсу продемонстрували фрагмент виступу українського гурту.
Повний список фіналістів
Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 13 травня. Окрім 20 фіналістів, у фіналі виступить "Велика п'ятірка" - представники країн-засновниць конкурсу:
- Великобританія: Mae Muller - "I Wrote A Song"
- Німеччина: Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"
- Франція: La Zarra - "Évidemment"
- Італія: Marco Mengoni - "Due vite"
- Іспанія: Blanca Paloma - "Eaea"
Одразу у фіналі виступлять учасники від України, гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel", як країни-переможця конкурсу минулого року.
А також переможці першого півфіналу:
- Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"
- Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
- Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"
- Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"
- Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"
- Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"
- Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
- Швеція: Loreen - "Tattoo"
- Чехія: Vesna - "My Sister's Crown"
- Фінляндія: Käärijä - "Cha Cha Cha"
Усього у Гранд-фіналі 13 травня на сцені за право називатися переможцем Євробачення 2023 змагатимуться 26 музичних колективів.
Раніше ми писали, як Україна виступала на Євробаченні, починаючи з 2003 року.
Також читайте, як українцям голосувати за фаворитів пісенного конкурсу за новою системою.