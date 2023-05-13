Фіналістка Євробачення 2023 від Естонії співала в Криму з Кіркоровим: спливло відео

Естонська співачка Alika, яка вийшла в фінал Євробачення і 13 травня буде змагатися за перемогу у гранд-фіналі конкурсу в Ліверпулі, як виявилося, виступала в окупованому Криму у 2015 році.

Що про це відомо, дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Чому Alika поїхала до Криму

Тоді співачці, повне ім'я якої Аліка Мілова, було 12 років, і вона брала участь у конкурсі "Дитяча Нова хвиля", що проходив дитячому таборі "Артек", що в Ялті.

На сцену артистка виходила з путіністами Басковим, Кіркоровим та Жасмін.

"На відкритті я співала з Миколою Басковим та дев'ятирічною виконавицею з Молдови Ерікою Мустяце, потім була спільна пісня всіх учасників з Філіпом Кіркоровим, потім ми вдвох співали з Жасміном і наприкінці знову всі разом виконували гімн "Нової хвилі", який написав організатор цього конкурсу Ігор Крутий", - перераховувала Аліка в давньому інтерв'ю.

Що співачка говорить з цього приводу

Свій виступ в окупованому Криму вже доросла артистка не пояснює, але раніше вона розповідала, що підтримує Україну і хоче приїхати до Києва.

Додамо, що минулого року Аліка виступала на великому концерті на підтримку України й виконала пісню "Океану Ельзи" - "Я не здамся без бою". Співачка каже, що знає багато українських пісень.

Співачка також має коріння в Україні. Її рідні по бабусиній лінії живуть в різних українських містах.