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Как сердечникам пережить жару: кардиолог дала полезные советы

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Пятница 11 июня 2021 07:32
Как сердечникам пережить жару: кардиолог дала полезные советы Коллаж РБК-Украина: кардиолог рассказала, как пережить жару
Автор: Роман Мирончук

Синоптики прогнозируют жаркое лето, несмотря на то, что оно началось с дождей. В некоторые дни ожидается до 40 градусов тепла. При этом, чтобы поддержать свой организм, отпуск в санатории - хорошо, но не панацея.

Об этом рассказала известный кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова в программе "Добрый вечер" на KYIV LIVE.

"Среди старшего поколения самый большой миф - это эффективность санаторно-курортного лечения или поддержание здоровья какимито капельницами, курсами дважды в год, якобы этого достаточно. Это - абсолютная чушь", - отметила эксперт.

По ее словам, необходим постоянный контроль за соблюдением здорового образа жизни. При этом в жару лучше поберечь себя и не выходить на улицу. Лучше всего находиться дома под кондиционером. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями - это очень важно.

Также она отметила, что пожары в лесах негативно влияют на здоровье, поскольку маленькие твердые частицы повреждают стенки сосудов и это способствует возникновению инфарктов и инсультов.

Поэтому, чтобы избежать проблем и пощадить собственный организм, людям, имеющим проблемы с сердцем, стоит следить за артериальным давлением, ведь оно может и уменьшаться, и увеличиваться.

Кардиолог советует измерять давление регулярно. И в случае сбоев не медлить и обращаться к врачу.

В жаркие дни нельзя

  • долго находиться на солнце, особенно с 12:00 до 18:00;
  • увеличивать физические нагрузки;
  • употреблять алкоголь;
  • длительное время находиться за рулем - реакция снижается, растет риск ДТП;
  • допускать резкое колебание температур - с жары в холодную воду. Даже если горячую отключили ЖКХ. Это может быть смертельно опасным;

Что нужно делать?

  • по возможности оборудовать дом кондиционером;
  • стараться выходить из дома рано утром или поздно вечером;
  • избегать прямых солнечных лучей;
  • надевать легкую, просторную одежду и шляпу, бейсболку и тому подобное;
  • пить не менее 2 литров воды в сутки;
  • принимать чаще прохладный душ (не ледяной!), прикладывать смоченное в прохладной воде полотенце к затылку и шее.

Напомним, ученые назвали продукт, которые снижает риск инсульта на 55%.

Ранее эксперты рассказали, как выявить развитие диабета за кожей на руках.

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