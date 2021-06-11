Как сердечникам пережить жару: кардиолог дала полезные советы

Синоптики прогнозируют жаркое лето, несмотря на то, что оно началось с дождей. В некоторые дни ожидается до 40 градусов тепла. При этом, чтобы поддержать свой организм, отпуск в санатории - хорошо, но не панацея.

Об этом рассказала известный кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова в программе "Добрый вечер" на KYIV LIVE.

"Среди старшего поколения самый большой миф - это эффективность санаторно-курортного лечения или поддержание здоровья какимито капельницами, курсами дважды в год, якобы этого достаточно. Это - абсолютная чушь", - отметила эксперт.

По ее словам, необходим постоянный контроль за соблюдением здорового образа жизни. При этом в жару лучше поберечь себя и не выходить на улицу. Лучше всего находиться дома под кондиционером. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями - это очень важно.

Также она отметила, что пожары в лесах негативно влияют на здоровье, поскольку маленькие твердые частицы повреждают стенки сосудов и это способствует возникновению инфарктов и инсультов.

Поэтому, чтобы избежать проблем и пощадить собственный организм, людям, имеющим проблемы с сердцем, стоит следить за артериальным давлением, ведь оно может и уменьшаться, и увеличиваться.

Кардиолог советует измерять давление регулярно. И в случае сбоев не медлить и обращаться к врачу.

В жаркие дни нельзя

долго находиться на солнце, особенно с 12:00 до 18:00;

увеличивать физические нагрузки;

употреблять алкоголь;

длительное время находиться за рулем - реакция снижается, растет риск ДТП;

допускать резкое колебание температур - с жары в холодную воду. Даже если горячую отключили ЖКХ. Это может быть смертельно опасным;

Что нужно делать?