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Похожа на апельсиновую корку: как выявить развитие диабета за кожей на руках

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Четверг 10 июня 2021 22:25
Похожа на апельсиновую корку: как выявить развитие диабета за кожей на руках Фото: Как определить диабет (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Дефекты кожи на руках может вызвать диабет. Поэтому можно самостоятельно определить, страдаете ли вы от повышенного уровня сахара в крови.

Об этом свидетельствуют данные Американской академии дерматологии, пишет газета Daily Express

Медики рассказали, что характерные проявления на руках возникают как в состоянии пред диабета, так и у людей, которые уже столкнулись с заболеванием.

Как определить заболевание?

Кожа на тыльной стороне ладоней ощущается "стянутой" и имеет вид "словно из воска". Также одновременно больному трудно сгибать пальцы.

По словам специалистов, если диабет не обнаружили в течение нескольких лет, или пациент не знал о повышенном сахаре в крови, может возникнуть ощущение "камешков" на кончиках пальцев. Кроме того, огрубевшие и опухшие участки на коже могут распространиться по телу. Прежде всего они могут возникать на руках и на предплечьях.

Врачи отметили, что пораженная кожа будет на ощупь похожа на апельсиновую корку. Также о проблемах с сахаром может сигнализировать появление небольших твердых шишек на коже, похожих на прыщи, которые по мере прогрессирования заболевания могут превратиться в желтые, красные или коричневые участки опухшей и твердой кожи.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое синдром разбитого сердца и почему он опасен для здоровья.

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