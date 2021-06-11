Як сердечникам пережити спеку: кардіолог дала корисні поради

Синоптики прогнозують спекотне літо, попри те, що воно почалося з дощів. В деякі дні очікується до 40 градусів тепла. При цьому, щоб підтримати свій організм, відпустка в санаторії - добре, але не панацея.

Про це розповіла відомий кардіолог, доктор медичних наук Катерина Амосова в програмі "Добрий вечір" на KYIV LIVE.

"Серед старшого покоління найбільший міф - це ефективність санаторно-курортного лікування або підтримання здоров'я якимись крапельницями, курсами двічі на рік, нібито цього достатньо. Це - абсолютна нісенітниця", - зазначила експерт.

За її словами, необхідний постійний контроль за дотриманням здорового способу життя. При цьому в спеку краще поберегти себе і не виходити на вулицю. Найкраще перебувати вдома під кондиціонером. Для людей з серцево-судинними захворюваннями - це дуже важливо.

Також вона зазначила, що пожежі в лісах негативно впливають на здоров'я, оскільки маленькі тверді частинки ушкоджують стінки судин і це сприяє виникненню інфарктів і інсультів.

Тому, щоб уникнути проблем і помилувати власний організм, людям, що мають проблеми з серцем, варто стежити за артеріальним тиском, адже він може і зменшуватися, і збільшуватися.

Кардіолог радить вимірювати тиск регулярно. І в разі збоїв не зволікати і звертатися до лікаря.

У спекотні дні не можна

довго перебувати на сонці, особливо з 12:00 до 18:00;

збільшувати фізичні навантаження;

вживати алкоголь;

тривалий час перебувати за кермом - реакція знижується, зростає ризик ДТП;

допускати різке коливання температур - зі спеки в холодну воду. Навіть якщо гарячу відключили ЖКГ. Це може бути смертельно небезпечним;

Що потрібно робити?