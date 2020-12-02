В Сербии археологи обнаружили штаб древнеримских воинов: фото с места раскопок

Археологи раскопали хорошо сохранившиеся остатки штаба римского легиона, захороненные под сербским кукурузным полем рядом с угольной шахтой. При этом из-за сельского расположения эта находка стала уникальной.

Древний римский штаб занимал площадь около 3500 квадратных метров и принадлежал VII легиону "Клавдия". Его местонахождение было установлено весной во время исследования. Об этом сообщает Reuters.

Комплекс, расположенный к востоку от Белграда на глубине около одного метра под землей, имел 40 комнат с обогреваемыми стенами, сокровищницу, храм, плац-площадку и фонтан.

Пока что изучена только четверть территории штаба, и раскопки планируется возобновить следующей весной.

Штаб римского легиона (фото: reuters.com)

В одной комнате археологи обнаружили 120 серебряных монет. По словам археологов, скорее всего они были потеряны во время чрезвычайной ситуации, например, вторжения или стихийного бедствия.

Серебряные монеты (фото: reuters.com)

Положение монет от угла до двери говорит о том, что они рассыпались, когда кто-то убегал.

VII Легион "Клавдия" действовал между 2 и 5 веками нашей эры, и его окруженный стеной лагерь и штаб были отделены от остальной части Виминациума (город и столица римской провинции Мезия), у которого были собственные укрепления.

Раскопки Виминациума продолжаются с 1882 года, и археологи обнаружили римский корабль, золотые плитки, нефритовые скульптуры, мозаики и фрески, а также 14 000 гробниц и останки трех мамонтов.

Археологи отметили, что на территории Римской империи зарегистрировано более 100 штабов римского легиона. Но почти все они погребены под современными городами.

Напомним, а Египте раскопали 160 саркофагов, запечатанных "проклятием".

Ранее археологи нашли уникальное строение в Назарете, в котором мог жить Иисус Христос.