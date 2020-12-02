У Сербії археологи виявили штаб римських воїнів: фото з місця розкопок

Археологи розкопали добре збережені залишки штабу римського легіону, поховані під сербським кукурудзяним полем поруч з вугільною шахтою. При цьому через сільське розташування ця знахідка стала унікальною.

Древній римський штаб займав площу близько 3500 квадратних метрів і належав VII легіону "Клавдія". Його місцезнаходження було встановлено навесні під час дослідження. Про це повідомляє Reuters.

Комплекс, розташований на схід від Белграда, на глибині близько одного метра під землею, мав 40 кімнат зі стінами, що обігріваються, скарбницю, храм, плац-майданчик і фонтан.

Поки що вивчена тільки чверть території штабу, і розкопки планується відновити наступної весни.

Штаб римського легіону (фото: reuters.com)

В одній кімнаті археологи виявили 120 срібних монет. За словами археологів, швидше за все вони були втрачені під час надзвичайної ситуації, наприклад, вторгнення або стихійного лиха.

Срібні монети (фото: reuters.com)

Положення монет від кута до дверей говорить про те, що вони розсипалися, коли хтось тікав.

VII Легіон "Клавдія" діяв між 2 і 5 століттями нашої ери, і його оточений стіною табір і штаб були відокремлені від решти частини Вімінаціуму (місто та столиця римської провінції Мезія), у якого були власні укріплення.

Розкопки Вімінаціуму тривають з 1882 року, і археологи виявили римський корабель, золоті плитки, нефритові скульптури, мозаїки і фрески, а також 14 000 гробниць і останки трьох мамонтів.

Археологи зазначили, що на території Римської імперії зареєстровано понад 100 штабів римського легіону. Але майже всі вони поховані під сучасними містами.

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