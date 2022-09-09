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Сентябрьское Полнолуние в Рыбах: какие возможности и опасности принесет нам это время

Фото: сентябрьское Полнолуние в Рыбах (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

10 сентября 2022 года нас ждет особое полнолуние, которое будет происходить в знаке зодиака Рыбы.

Что это значит для всех нас, Styler рассказала астролог Арина Артуровна.

По словам эксперта, сентябрьское полнолуние усилит чувства, мечтательность, творческие способности, интуицию, а также умение сопереживать.

Это прекрасное время для того, чтобы вернуться к решению психологических и эмоциональных проблем. Возможно, в это время вам окажут помощь, в которой вы нуждаетесь.

Также может всплывать разная неприятная информация в сфере благотворительности и гуманитарной помощи.

Другие названия полны в сентябре:

  • Осенний Месяц
  • Месяц опадающих листьев
  • Возвращающая листья Луна
  • Луна коричневых листьев
  • Желтолистная Луна

Ранее астролог также сделала предупреждение на сентябрь, рассказав обо всех знаковых событиях.

Также мы писали, что ждет каждого из нас согласно детальному гороскопу на текущую неделю.

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полнолуние