Сентябрьское Полнолуние в Рыбах: какие возможности и опасности принесет нам это время

10 сентября 2022 года нас ждет особое полнолуние, которое будет происходить в знаке зодиака Рыбы.
Что это значит для всех нас, Styler рассказала астролог Арина Артуровна.
По словам эксперта, сентябрьское полнолуние усилит чувства, мечтательность, творческие способности, интуицию, а также умение сопереживать.
Это прекрасное время для того, чтобы вернуться к решению психологических и эмоциональных проблем. Возможно, в это время вам окажут помощь, в которой вы нуждаетесь.
Также может всплывать разная неприятная информация в сфере благотворительности и гуманитарной помощи.
Другие названия полны в сентябре:
Ранее астролог также сделала предупреждение на сентябрь, рассказав обо всех знаковых событиях.
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