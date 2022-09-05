Детальный гороскоп на каждый день недели: что важного ждет всех нас

Гороскоп на каждый расскажет, что ждет каждый знак Зодиака на этой неделе, с 5 по 11 сентября в любви, делах, здоровье и других сферах.

Понедельник, 5 сентября

День уединения, глубоких раздумий. Возникнет желание погрузиться в работу, разобраться в мелочах и навести порядок на рабочем месте.

Бизнес. Нежелательно планировать открытие фирмы/компании. Встречи со спонсорами не принесут желаемого результата, и могут усугубить существующую проблему. Не подписывайте важные документы. Если ваша подпись очень требуется, тщательно проверьте данный документ.

Финансы. Удачными будут дела с купля-продажей недвижимости. Вероятны дивиденды от операций с земельными участками или сдачей в аренду земли.

Взаимоотношения. Не удивляйтесь, если ваши половинки не будут реагировать на ваше эмоциональное проявление внимания. Они сегодня не готовы принимать участия в застольях и банкетах. Им трудно воспринимать все происходящее с вами на том же уровне, что и вы.

Здоровье. Могут возобновиться боли в коленях. В еде будьте очень благоразумны, так как ЖКТ сейчас очень уязвим.

Покупки. Лучше спланировать покупки для дома и особенно для кухни.

Вторник, 9 сентября

Предвидятся неожиданные и позитивные события в жизни. Многое будет меняться очень быстро вне зависимости от вашего контроля и влияния.

Бизнес. Запускайте кардинальные проекты. Благоприятно внедрять новые технологии на производстве. Удачно подбирать кандидатов для нового рационализаторского проекта.

Финансы. Ваше нестандартное мышление и неординарный подход в ведении финансовых дел даст возможность получить крупные дивиденды. Интуиция вам подскажет, какое из нескольких финансовых решений более благоприятен.

Взаимоотношения. У многих дружеские отношения перейдут на новый уровень. В уже сложившихся парах все кардинально поменяется в лучшую сторону. А кто-то встретит свою любовь с первого взгляда.

Здоровье. Лечение зубов неблагоприятно. А вот проводить водные процедуры, которые связаны с восстановлением суставов, будут иметь хорошую динамику в оздоровлении опорно-двигательного аппарата.

Покупки. Порадуйте сегодня мужчин новой одеждой для них, аксессуарами для их машины.

Среда, 7 сентября

Отличный день для встреч и общения с друзьями и единомышленниками. Выделите время и посвятите его для благотворительных целей. Не отказывайте в помощи, людям, которые обратятся к вам с просьбой.

Бизнес. Бизнес-командировки будут весьма плодотворны. Встречи с партнерами будут динамичными, и вы будете основным экспертом в оценке совместного бизнеса и установления приоритетностей в рабочем процессе.

Финансы. Хорошо сейчас участвовать в благотворительных проектах по сбору финансовых средств для восстановления здоровья у людей с серьезными заболеваниями.

Взаимоотношения. Партнеры понимают друг друга с полуслова. Совместное создание комфорта в доме помогут укрепить пошатнувшиеся недавно отношения.

Здоровье. Хорошо заняться в этот день оздоровительными процедурами для восстановления и укрепления сердечно-сосудистой системы. К примеру контрастный душ подойдет как никогда.

Покупки. Если вы мечтали об электронной книге, то в этот период вы можете смело делать заказ.

Четверг, 8 сентября

День быстрых изменений и радикальных перемен. Интуиция будет основным помощником в таких обстоятельствах. Но избежать конфликтных ситуаций не удастся. Поэтому можно потерять эмоциональное равновесие и это станет причиной замыкание в себе.

Бизнес. Эмоциональная составляющая вашего настроения будет значительно влиять на вашу трудоспособность и правильность в принятии решения. Поэтому прежде чем вступать в дискуссию какого то вопроса, постарайтесь привести в норму нервную систему и постарайтесь не выливать накопившийся гнев на рядом стоящих с вами.

Финансы. Проблемы с интернетом или технические неполадки компьютерных систем могут стать основным препятствием для быстрого проведения платежей.

Взаимоотношения. Конфликты в семье. Из-за невозможности найти точки соприкосновения в решении трудных ситуаций один из партнеров может принять решение о смене места жительства.

Здоровье. Может наблюдаться потеря сознания из-за скачка кровяного давления, вследствие которого можно получить травму.



Покупки. Спланируйте на этот день шоппинг. Оплатив кругленькую сумму не забудьте спросить о скидках на ваш товар.

Пятница, 9 сентября

Проявление лени может стать причиной конфликта с женщиной (жена, мама, бабушка) в семье. Могут наступать моменты, когда будет хотеться выплакать все, что накопилось внутри.

Бизнес. Могут быть материальные потери. Поэтому проведите своевременно аудит и найдите брешь в финансовом бюджете компании. На данный момент встречи и переговоры со спонсорами или партнерами будут эмоционально окрашенными и безрезультатными.

Финансы. В этот день будет стоять остро вопрос финансирования. Нехватка средств будет достаточно ощутима. И поэтому вам необходимо будет договариваться о займе.

Взаимоотношения. Отцам, у которых есть дочери, необходимо подбирать слова в общении с ними. Сегодняшний конфликт может на долгое время отдалить вас друг от друга.

Здоровье. Не стоит покупать непроверенный товар для еды. Пища может спровоцировать либо отравление, либо аллергическую реакцию организма.

Покупки. Побалуйте себя любимой и вкусной едой. Фрукты и овощи станут вашей поддержкой в регулировании работы организма.

Суббота, 10 сентября

При возникших жизненных ситуациях в данный период вам потребуется помощь родных. Женщины в семье станут для вас опорой и поддержкой для решения проблем.

Бизнес. Не планируйте на этот день решать бизнес вопросы. Лучше организуйте с коллегами/партнерами поход в гольф-клуб, на теннис, плаванье.

Финансы. Вас будут искушать прекрасными перспективами с вложением денег в инвестиционные проекты. Лучше оставить эту идею, и вернуться к ней в более благоприятный период.

Взаимоотношения. Ваш дом будет местом сбора ваших родных и близких. Родители побалуют вас своим вниманием и помогут в присмотре за маленькими детьми.

Здоровье. При появлении каких-либо заболеваний, обратите внимание на психосоматические нарушения. Возможно это будет основная причина возникновения данного заболевания.

Покупки. Пора обновить гардероб. Для солидного вида на работе запланируйте сегодня покупку необходимых аксессуаров и одежды.

Воскресенье, 11 сентября

Все ваши планы будут практически нерабочими. Все будет стопориться по независящим от вас причинам. Только во второй половине дня все стабилизируется, и вы сможете довести начатые с утра дела.

Бизнес. Не планируйте заключение сделок, подписание документов. Сделки по независящим причинам не будут заключены, а документы для подписания следует проверить и отдать на доработку.

Финансы. То, что вы планировали на сегодня, не будет воплощено в жизнь. Возьмите тайм-аут и перенесите все ваши сделки на вечер.

Взаимоотношения. День нейтральный. Нет каких-либо эмоциональных всплесков. Все в семье происходить как по наитию. Каждый будет заниматься своими делами.

Здоровье. Противопоказано не только спиртное, но даже чай и кофе. Постарайтесь отрегулировать ваш водный баланс. Также день травмоопасный, поэтому необходимо быть предельно внимательными.

Покупки. Если у вас появилось желание приобрести драгоценное украшение, то в этот день вы сможете выбрать креативное и неординарное.